北市酷課雲走向國際 開放千間海外僑校使用

北市攜手僑委會推動的「酷僑專案」今天啟動，台北市長柯文哲說，酷課雲有逾萬支影片、8萬多門線上課程，盼透過僑委會在海外千間僑校推廣，讓酷課雲成為華人首選的教育平台。

「酷僑專案」今天正式啟動，教育局資訊教育科長陳秉熙介紹，酷僑專案有3大目標，分別是推動僑校線上自主學習、促進台僑校際交流及協助台灣數位教育產業邁向國際。

陳秉熙說，這3大目標將透過進行僑校數位教學師培、規劃僑生專屬網路課程、設置酷課雲僑教專區及辦理國際學伴活動等4項執行方案達成。

僑務委員會委員長童振源致詞表示，他在3年前開始與教育局接洽，非常感謝台北市願意分享數位教學資源給全世界，海外共有1054間僑校、2萬5000名華語教師、38萬名學生，未來願意將這些僑教資源分享給全台灣，共創雙贏。

柯文哲表示，酷課雲從105年上線至今已經累積破萬支影片、8萬多門線上課程，這麼多老師犧牲奉獻拍的影片、這麼多的教學資源不應該是台北市獨享，因此台灣目前已有13個縣市可以用酷課雲，接下來也透過僑委會將酷課雲推廣到全世界，同時讓台北市學生有機會接觸到全世界的學生。

他說，已經交代教育局，做為酷課雲海外推廣者的僑委會將來有什麼需要，一定會全力支援，期盼酷課雲有朝一日成為華人首選的教育平台。