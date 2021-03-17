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新北YouBike月底起收費了！前30分鐘5元
新北市交通局今宣布，本月30日起YouBike前30分鐘免費將取消，改為民眾自付5元，但轉乘大眾運輸與使用1280定期票的民眾，仍維持前30分鐘免費優惠。交通局綜合規劃科長吳政諺表示，將持續觀察民眾租借使用情形，滾動檢討補貼政策。
新北市YouBike目前有652站，車輛數多達2萬625輛，平均每日使用人次高達10萬，迄今更已累積上億人次。新北自2014年迄今都是前30分鐘免費，但每年約需耗費3億元補貼，被新北市審計處要求檢討。
吳政諺指出，經分析，約96%的YouBike使用者於30分鐘內還車，且有高達75%以上會轉乘捷運、公車等大眾運輸，顯示YouBike已扮演大眾運輸第一哩或最後一哩接駁重要角色。
吳政諺表示，台北市早在2015年即調整YouBike前30分鐘免費措施，交通局為讓更有效照顧到真正需求的民眾，減少租借不到的困擾，3月30日起也調整前30分鐘免費優惠措施，由市府補貼10元改為民眾自付5元 ，但轉乘大眾運輸與使用1280定期票的民眾仍持續享有前30分鐘免費。
市議員葉元之表示，若貿然取消衝擊會太大，建議縮短成前20分鐘免費，以滾動式修改為主；吳政諺回應，據統計新北民眾租借YouBike以20分到25分鐘為主，若縮短免費時間，恐造成為了趕免費使用而發生意外，且YouBike盼能結合大眾運輸，目前台北、高雄、嘉義也都是如此。
交通局表示，將持續觀察民眾租借使用情形，滾動檢討公共自行車補貼政策，讓YouBike扮演大眾運輸第一哩或最後一哩接駁重要角色，達到鼓勵使用大眾運輸及提升服務水準。
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