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東區沒落地下街成「冷清蚊子街」？ 北捷急澄清
士林夜市過去靠著觀光人潮生存，但近年遊客人數銳減，不少攤商做不一下紛紛歇業搬離，北市議員游淑慧發現，同樣人潮眾多的台北東區地下街，如今也有不少店家拉下鐵門已成「空城」，宛如東區蚊子街。台北捷運公司今表示，部分店鋪因合約到期才拉下鐵捲門，今年已重新招商，預計5月初重新營運。
議員游淑慧在臉書上傳照片指出，本該熱鬧的東區地下街如今卻拉下鐵門、空空蕩蕩、冷清蕭條，台北市長柯文哲覺得台北表演藝術中心可以救士林商圈，那東區要靠什麼救？不少網友也驚訝表示，「天啊，這是我熟悉的東區地下街嗎？怎麼變這樣啊？哭哭」
北捷表示，東區地下街目前因部分店鋪出約到期，由新承租商進行場地點移交，並進行為期45天營業準備期，為避免裝修施工影響旅客通行，鐵捲門暫時關閉，東區地下街現場相關出入口均已張貼公告提醒民眾，預計1今年5月初開始營運。
北捷表示，捷運負責地下街店鋪共92間，靠近捷運忠孝復興站區塊的52家店鋪每月租金為800萬，租約時間自017年4月至2023年4月，本來還有2年期限，但受到新冠肺炎等影響撐不下去，寧可支付1600萬違約金，提前至今年2月28日解約；新承包商未來每月租金為480萬元，租金調降幅度達4成，重新招標後均已滿租。
北捷表示，振興東區繁榮一向不遺餘力，去年除封街盛大舉辦捷運街舞大賽，還與東區商圈發展協會合作，結合東區地上商圈及地下街，舉辦街舞嘉年華活動，未來將有更多東區照亮計畫，創造「人潮聚集」、「商圈蔓延」實質效益，持續繁榮東區經濟共創榮景。
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