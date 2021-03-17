聽新聞
test
0:00 / 0:00
北藝救士林夜市？在地議員：大家都心知肚明問題在哪
網友日前貼出士林夜市空蕩蕩、老闆比客人多的照片，引發熱議。台北市長柯文哲說，要等北藝明年開幕，才能一次帶動起商機。台北市議員陳建銘也在臉書說，「北藝救士林夜市？」士林夜市冷清原因，已是老生常談，大家都心知肚明問題出在哪，
陳建銘說，士林夜市曾是全台最指標性的國際觀光夜市，捷運劍潭站與士林站更是交通樞紐，周邊鄰近好幾個知名景點，交通便利商圈範圍廣闊，最繁榮時，人潮擠到爆，對比現況天壤之別。
陳建銘說，因為疫情，外籍遊客不來了，少了人潮沒了錢潮，但為何連自己國人都不捧場？？相較北市其他幾個夜市商圈的人潮依舊，錢潮仍舊不斷，為什麼別人可以，士林商圈不行？
陳建銘說，士林夜市冷清的種種原因，老生常談，大家都心知肚明問題出在哪，商圈幾百攤的店家、商家都是個體經營，沒有違紀犯法市府怎麼管？不改變還是一樣不會有起色。
陳建銘也提到，柯市長說的北藝救士林，讓很多人嗤之以鼻，更讓在地議員群起酸言酸語。陳說，他不禁想問，這些在地的民意代表們跟攤商業者，都知道問題出在哪，難道沒有有更好的解決方案或計畫去試圖改變現狀嗎？
陳建銘說，大家既然都知道士林夜市沒落的問題了，如何活絡經濟，為在地鄉親尋找活路才是當務之急，何不提出建議或解決方案，一昧地以看笑話的方式，難道對在地鄉親跟店家有幫助嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言