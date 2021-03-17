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北藝救士林夜市？在地議員：大家都心知肚明問題在哪

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
網友日前貼出士林夜市空蕩蕩、老闆比客人多的照片，引發熱議。台北市長柯文哲說，要等北藝明年開幕，才能一次帶動起商機。記者林麗玉／攝影
網友日前貼出士林夜市空蕩蕩、老闆比客人多的照片，引發熱議。台北市長柯文哲說，要等北藝明年開幕，才能一次帶動起商機。記者林麗玉／攝影

網友日前貼出士林夜市空蕩蕩、老闆比客人多的照片，引發熱議。台北市長柯文哲說，要等北藝明年開幕，才能一次帶動起商機。台北市議員陳建銘也在臉書說，「北藝救士林夜市？」士林夜市冷清原因，已是老生常談，大家都心知肚明問題出在哪，

陳建銘說，士林夜市曾是全台最指標性的國際觀光夜市，捷運劍潭站與士林站更是交通樞紐，周邊鄰近好幾個知名景點，交通便利商圈範圍廣闊，最繁榮時，人潮擠到爆，對比現況天壤之別。

陳建銘說，因為疫情，外籍遊客不來了，少了人潮沒了錢潮，但為何連自己國人都不捧場？？相較北市其他幾個夜市商圈的人潮依舊，錢潮仍舊不斷，為什麼別人可以，士林商圈不行？

陳建銘說，士林夜市冷清的種種原因，老生常談，大家都心知肚明問題出在哪，商圈幾百攤的店家、商家都是個體經營，沒有違紀犯法市府怎麼管？不改變還是一樣不會有起色。

陳建銘也提到，柯市長說的北藝救士林，讓很多人嗤之以鼻，更讓在地議員群起酸言酸語。陳說，他不禁想問，這些在地的民意代表們跟攤商業者，都知道問題出在哪，難道沒有有更好的解決方案或計畫去試圖改變現狀嗎？

陳建銘說，大家既然都知道士林夜市沒落的問題了，如何活絡經濟，為在地鄉親尋找活路才是當務之急，何不提出建議或解決方案，一昧地以看笑話的方式，難道對在地鄉親跟店家有幫助嗎？

夜市 北市

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