230公斤婦人在家意識模糊 醫護連同消防共8人合力搶救

新北市新莊區一名重達230公斤的婦女，因為意識模糊、血氧低，經台北部立醫院發現後，緊急聯絡消防局送醫，但因婦人體重過重無法進入救護車，所幸經鄰居幫忙提供貨車載人即時送至急診室治療。

即時發現救援契機的家醫科主任李雅萍說明，今年2月底進行居家訪視時，發現婦女略為水腫、呼吸較費力、身上出現皮疹等，先給予藥物調整觀察並安排後續再次家訪。三月初到宅時發現病人意識較為模糊，呼吸偏快，血氧降低，當下立即決定送醫進一步治療，並協助家屬聯繫消防救護人員。

消防局總計出動8名消防員與救護員，因住家位在公寓五樓無電梯，最後以毛毯包裹方式，逐步將婦人從5樓小心翼翼地抬下樓，但因婦人體重過重無法進入救護車，遂由好心鄰居提供的3.5噸貨車接手，該婦人最後在醫護及消防救護等人員陪同下順利抵達部北急診就醫。

社工室主任楊淑貞表示，該婦女早年還能協助家裡販賣小吃，後來疑似因精神及內分泌問題致體重逐漸增加，終至無法外出，整日僅能坐在房間中，吃飯洗澡翻身等日常生活均需由家屬協助照護，相當辛苦也感到無力。由於體重過重完全無法行走，又住公寓5樓，造成就醫困難，經中華里里長陳敬波及新莊衛生所轉介，部北以弱勢個案健康管理及居家醫療介入，由醫護到宅協助醫療照護，並有醫療志工定期家訪關懷。

該婦女目前仍在加護病房進一步檢查與治療。家屬感謝李雅萍及時的訪視並全程陪同送醫，家屬表示，還好有醫師來訪視，要不然真的不知道該怎麼辦，謝謝醫師全程都陪著太太，真的救了她一命。

李雅萍則回，她自己只是做了醫師救人的本分，看到家屬辛苦照顧的過程也十分不捨，李雅萍指出，居家醫療主要是為了協助不方便出門就診的病人能夠獲得必要的醫療照顧，減輕病人及家屬往返醫院的不便，如果有需求的家庭，可以攜帶病人的健保卡或先前就醫病歷摘要，掛號家醫科門診進行評估申請。