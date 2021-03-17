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加快救援鯨豚 基隆4艘娛樂漁船獲特許進入新北各地漁港
基隆市以碧砂漁港為據點的鉅隆船隊，長期協助鯨豚救援野放任務，新北市政府動保處已於所屬的「海隆1號工作室」簽訂鯨豚、海龜救援運輸船合約，未來可隨時叫船出海野放，同時特許4艘娛樂漁船停泊新北主要漁港，減少陸運行程，提升效率和鯨豚、海龜存活率。
新北動保處表示，民眾生態保育意識抬頭，動保處接獲民眾通報鯨豚、海龜擱淺案件數目增加，今年已與海隆1號工作室簽訂契約，由船隊4艘娛樂漁船作為救援船舶，協助市府救援擱淺鯨豚及海龜，需要時能以最快速度出海野放。
去年底新北市府接獲通報有小抹香鯨擱淺，中華鯨豚協會獸醫師研判個體健康，無致命傷口，隨後由海隆1號工作室協助運送出海野放，盡速把迷航小抹香鯨送回大海。這次成功經驗，促成市府與船隊簽約，以利隨時可叫船出海野放。
海隆1號工作室船隊救援範圍涵新北海岸線，救援現場經評估擱淺鯨豚、海龜狀況，決定近海釋回或後送醫療。救援團隊將以最快速度，把健康、機會生存鯨豚、海龜個體野放。
為了作業順利，新北市政府特許海隆1號工作室旗下鉅隆號，鉅隆2號、名隆號、名隆2號娛樂漁船，可以申請駛入新北市淡水第1漁港、淡水第2漁港、磺港漁港、野柳漁港、萬里漁港、深澳漁港、鼻頭漁港和澳底漁港等港口，達成迅速救援目的。
動保處表示，新北海岸線長達145公里，不時會發現迷航鯨豚、海龜擱淺。民眾如有發現切勿喧嘩，避免圍觀，並可撥打118或1999，進入海洋保育類動物救援組織網MARN系統通報。市府將持續與中華鯨豚協會、國立台灣海洋大學、野柳海洋世界、海巡署、海保署、海隆1號工作室等單位合作 ，提供即時救援與後續處置。
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