啥米！台北東區變「蚊子街」？議員PO照片 網友哭哭了

你印象中的台北東區地下街是什麼模樣？國民黨台北市議員游淑慧今晚在臉書貼出照片，顯示許多東區地下街店家都拉下鐵門、冷清蕭條，宛如蚊子比人還多的「東區蚊子街」，讓她感到「震驚、心疼」。

游淑慧貼出照片指出，晚上下班時間，本該熱鬧的東區地下街卻是拉下鐵門、空空蕩蕩，台北市長柯文哲覺得北藝可以救士林商圈，還說要「一次帶起來」，那東區要靠什麼救？

游淑慧也質疑，「重點是，這些地方以前原本是不需要救啊」，她也和捷運公司了解，似乎是因為原承租者做不下去，而提前解約。

游淑慧貼文引發許多討論，國民黨副秘書長李彥秀留言，「不只地下街，原本熱鬧的巷子內的小店狀況也不好」。台北市議員徐巧芯也說，「好壯觀，哭哭ＱＱ」。

不過，有網友說，「這條地下街我從小到大，從蓋好20年來，本來就沒熱鬧過」、「不是有人說現在是台灣經濟最好的時候嗎？」「天啊！這是我熟悉的東區地下街嗎？怎麼變這樣啊？哭哭」、「這條地下街的人潮是很多，但都來匆匆去匆匆，租的店家很難生存」。