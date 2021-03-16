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北市首座立體書庇護工場開幕 每年提供身障者600個職缺

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
身障者在立體書庇護工場負責導覽、立體書折疊、裝袋、切割等工作。圖／北市勞動局提供
身障者在立體書庇護工場負責導覽、立體書折疊、裝袋、切割等工作。圖／北市勞動局提供

為支持身心障礙者就業，北市勞動局重建運用處成立「亞洲首座立體書庇護工場」，並於今日舉辦開幕會。勞動局表示，北市共有43個庇護工場提供身障者工作機會，此次成立的立體書庇護工場除可支持身障者投入職場，也藉此推廣立體書。

知名古籍與立體書收藏家、現任有度出版公司創辦人與社長的文自秀表示，有次到某間庇護工場，被身障者的工作熱忱及暖心服務感動，期許自己也能創辦一處提供身障者就業及學習場域，因此才與北市合作成立立體書庇護工場。

重建處長葉琇姗指出，北市共有43家庇護工場，工作環境及大小不一，可收納身障者人數從6至20多人不等，每年可提供600名身障者工作機會；工作內容多元，包含餐飲、烘焙、手工皂、手機維修、玻璃工藝、打字、加油等，不論何種工作，只要經適當設計，身障者均可作業。

葉琇姗表示，依規定，身障者須經「職業重建個案管理服務」進行開案、登記找工作，經「職業輔導評量」結果評估後，若認定適合安置在庇護工場者，市府就會協助媒合工作。

勞動局長陳信瑜表示，立體書庇護工場結合收藏家收集的立體書，每季展出不同特色主題立體書及骨董書籍，由身障者介紹與導覽；北市庇護工場位於各行政區大街小巷及捷運站附近，商品、服務種類多樣化，鼓勵民眾可至庇護工場走動，以實際行動支持庇護工場。

身障者在立體書庇護工場負責導覽、立體書折疊、裝袋、切割等工作。圖／北市勞動局提供
身障者在立體書庇護工場負責導覽、立體書折疊、裝袋、切割等工作。圖／北市勞動局提供
北市與有度出版合作成立「亞洲首座立體書庇護工場」，並在今日舉辦開幕會。圖／北市勞動局提供
北市與有度出版合作成立「亞洲首座立體書庇護工場」，並在今日舉辦開幕會。圖／北市勞動局提供

身障者 庇護工場

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