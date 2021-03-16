北市信義區夜店噪音擾民 環保局今年已開罰6.3萬

台北市環保局接獲民眾投訴，指信義計畫區百貨商圈高樓層夜店，周末晚製造聲響擾民，嚴重影響周邊住戶安寧，環保局接獲通報後即啟動稽查，今年至今，已累計裁罰6萬3千元，環保局本周末也將聯合警方駐點稽查，如有音量違規超標情事，將持續依噪音管制法裁罰。

環保局表示，民眾投訴噪音的店家，位於信義區松壽路12號的「ATT 4 fun」百貨，經查其7至11樓設立近10家夜店，每逢周末及節慶常舉辦活動，因夜店使用重低音喇叭，音樂聲穿透力極強，干擾鄰近住戶安寧。

環保局說，「ATT 4 fun」位處第三類噪音管制區，夜間管制標準值為52分貝，環保局已於1月17日測音量超標後告發，後續在1月30日、2月20日、3月14日凌晨時段持續稽查，皆測出超標音量64.4到65.4分貝不等，依噪音管制法開罰3次，各2萬1000元，同時要求立即改善降低音量。