快訊

她每晚醉倒夜店是為什麼？另類女性復仇片《花漾女子》

「車太快了」遊覽車撞蘇花山壁 乘客：有人從破洞被拋飛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

客廳就是健身房 汐止崇德里長輩搶先體驗

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
把客廳變成健身房，長輩們在汐止區崇德里活動中心搶先體驗，互動體感健身課程。 圖／觀天下有線電視提供
把客廳變成健身房，長輩們在汐止區崇德里活動中心搶先體驗，互動體感健身課程。 圖／觀天下有線電視提供

Uniigym聯手台灣大寬頻深入鄰里社區推廣健康樂齡運動，今(16)日觀天下有線電視與汐止區崇德里辦公處合作，深入社區服務樂齡銀髮族，結合周邊社區里民中心推廣居家運動，把客廳變成健身房，長輩們在活動中心搶先體驗，互動體感健身課程，長輩開心跟著運動跳瑜珈。

下午的崇德市民活動中心充滿有活力，二、三十位的長輩跟著電視的Uniigym線上課程動起來，包括市議員廖先翔及里長蘇宏杰都一起跟著跳，不一會功夫就有流汗的感覺，因為疫情的關係，居家經濟正夯，Uniigym互動體感健身課程，是AI結合雲端運算的高科技互動體感健身，有專屬媲美電影動畫做特效的團隊，打造光影化互動健身內容，主打將客廳升級健身房，在家就可以運動，這一天深入鄰里社區，讓長輩來活動中心體驗。

市議員廖先翔表示，感謝觀天下有線電視長期以來對地方公益活動回饋都不遺餘力，銀髮俱樂部是新北市政府推動的政策，讓長輩們在活動中心都能夠有良好的互動與運動，那很感謝觀天下提供崇德里長輩運動健身。

崇德里長蘇宏杰說，今天很高興接受觀天下贊助我們Uniigym互動體感健身課程的這個試辦活動，這套設備會在我們崇德里活動中心放一年的時間，歡迎我們的里民，不一定要到健身房運動，來活動中心就能參加運動，那我們還會開放時段會再做另外的公告，讓里民來參加，一個人也可以、兩個人也可以，三個也行，不用等到課程的時候才來，在後疫情時段，希望大家多多運動提高自己的免疫力。

觀天下有線電視副理曾儒聰表示，觀天下在地服務將近三十年，我們不再以有線電視自居，投入很多包括以網路公司自許，今天很高興我們跟Uniigym合作，在汐止崇德里活動中心辦Uniigym互動體感健身課程體驗，因為現在疫情的關係，只要花少少的錢，只要申辦我們公司的120M高速寬頻上網，就可以免費享有一年的Uniigym互動體感健身課程，在家客廳就是健身房。

因為疫情的關係，居家經濟正夯，Uniigym互動體感健身課程，是AI結合雲端運算的高科技互動體感健身，有專屬媲美電影動畫做特效的團隊，打造光影化互動健身內容，主打將客廳升級健身房，在家就可以運動，硬體需求極低，只要家中有電視機上盒，平均每天不到5元！就能在家享受健身樂趣。

Uniigym的體感互動健身平台，使用有線電視數位機上盒搭配一個外接鏡頭，月繳149元就可暢享近千堂健身課程，可一邊觀看影片操作、透過鏡頭即時追蹤動作，再搭配智慧穿戴裝置偵測心跳。此外只要新申裝台灣大寬頻光纖上網指定方案，即可免費升級成A1 Box，還送Uniigym互動體感健身免費VIP課程一年跟網路攝影機，讓你直接把客廳變成健身房。

健身 疫情 汐止

延伸閱讀

瘋登山，但你真的會用登山杖嗎？登山杖挑選使用教學

汐止烘內派出所有暖心站 辦實物銀行守護弱勢

新北首座警察志工暖心站 烘內派出所打造弱勢避風港

路面傾斜人行道窄 汐止仁愛路盼整合改善

相關新聞

高嘉瑜當面向蔡英文推薦選台北市長 王世堅：我驚呆了！

總統蔡英文今天參加民進黨北市黨部的黨務座談，與會的立委高嘉瑜當場向蔡總統提出，台北市市長選戰民進黨應該要派出奇兵，高則推...

抓到了！柯文哲採海芋曝正妹照 湧網友歪樓留言

竹子湖海芋季即將登場，台北市長柯文哲今在臉書貼出採海芋的照片，不過旁邊多了年輕正妹，柯文哲也在臉書貼文提到，有幕僚跟他說...

慶祝通車25周年 北捷免費送紀念款口罩「限時限量」

為慶祝台北捷運通車25周年，北捷與口罩國家隊「CSD中衛」共同推出慶生紀念款口罩，外型結合捷運路線，從3月22日10點起...

金山長輩愛練腦力 區長陪同玩益智桌遊「拉密」

金山區金包里社區發展協會每週都會辦理兩次的聚會，長輩不只是愛唱歌，還相當喜愛大家一起練腦力，每週都到社區報到就是為了玩桌遊『拉密』，這項桌遊可是相當不容易，需要觀察、動腦分析，區長廖武輝來社區也陪伴長輩一起玩，都要好好組織一番才能順利出牌，可以說是讓長輩動腦、延緩老化的益智遊戲。

汐止農林漁牧普查所揭牌 三不二會好放心

配合行政院主計處辦理的農林漁牧業普查，汐止區公所16日上午，在行政中心一樓，舉行普查所揭牌儀式，並且將從5月1日起展開實地訪查，汐止區普查家數共有1587家，而為了減少民眾對普查員的疑慮，也將秉持「三不二會」原則。

淡水社區發起公益義賣 住戶捐大師畫作助弱勢

新北市淡水區新市鎮的一處社區文康委員會發起了義賣拍賣愛心公益活動，要在本週六（20）日在社區大門前舉辦，而義賣所得要捐給新生活社會福利促進會，有住戶聽到有愛心義賣，立即就捐了藝術家李焜培的畫作市價最少15萬，而社區拍賣底標1.8萬，歡迎大家的參與，幫助淡水北海岸的獨居長者及弱勢家庭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。