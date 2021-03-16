客廳就是健身房 汐止崇德里長輩搶先體驗

Uniigym聯手台灣大寬頻深入鄰里社區推廣健康樂齡運動，今(16)日觀天下有線電視與汐止區崇德里辦公處合作，深入社區服務樂齡銀髮族，結合周邊社區里民中心推廣居家運動，把客廳變成健身房，長輩們在活動中心搶先體驗，互動體感健身課程，長輩開心跟著運動跳瑜珈。

下午的崇德市民活動中心充滿有活力，二、三十位的長輩跟著電視的Uniigym線上課程動起來，包括市議員廖先翔及里長蘇宏杰都一起跟著跳，不一會功夫就有流汗的感覺，因為疫情的關係，居家經濟正夯，Uniigym互動體感健身課程，是AI結合雲端運算的高科技互動體感健身，有專屬媲美電影動畫做特效的團隊，打造光影化互動健身內容，主打將客廳升級健身房，在家就可以運動，這一天深入鄰里社區，讓長輩來活動中心體驗。

市議員廖先翔表示，感謝觀天下有線電視長期以來對地方公益活動回饋都不遺餘力，銀髮俱樂部是新北市政府推動的政策，讓長輩們在活動中心都能夠有良好的互動與運動，那很感謝觀天下提供崇德里長輩運動健身。

崇德里長蘇宏杰說，今天很高興接受觀天下贊助我們Uniigym互動體感健身課程的這個試辦活動，這套設備會在我們崇德里活動中心放一年的時間，歡迎我們的里民，不一定要到健身房運動，來活動中心就能參加運動，那我們還會開放時段會再做另外的公告，讓里民來參加，一個人也可以、兩個人也可以，三個也行，不用等到課程的時候才來，在後疫情時段，希望大家多多運動提高自己的免疫力。

觀天下有線電視副理曾儒聰表示，觀天下在地服務將近三十年，我們不再以有線電視自居，投入很多包括以網路公司自許，今天很高興我們跟Uniigym合作，在汐止崇德里活動中心辦Uniigym互動體感健身課程體驗，因為現在疫情的關係，只要花少少的錢，只要申辦我們公司的120M高速寬頻上網，就可以免費享有一年的Uniigym互動體感健身課程，在家客廳就是健身房。

因為疫情的關係，居家經濟正夯，Uniigym互動體感健身課程，是AI結合雲端運算的高科技互動體感健身，有專屬媲美電影動畫做特效的團隊，打造光影化互動健身內容，主打將客廳升級健身房，在家就可以運動，硬體需求極低，只要家中有電視機上盒，平均每天不到5元！就能在家享受健身樂趣。

Uniigym的體感互動健身平台，使用有線電視數位機上盒搭配一個外接鏡頭，月繳149元就可暢享近千堂健身課程，可一邊觀看影片操作、透過鏡頭即時追蹤動作，再搭配智慧穿戴裝置偵測心跳。此外只要新申裝台灣大寬頻光纖上網指定方案，即可免費升級成A1 Box，還送Uniigym互動體感健身免費VIP課程一年跟網路攝影機，讓你直接把客廳變成健身房。