淡水社區發起公益義賣 住戶捐大師畫作助弱勢

新北市淡水區新市鎮的一處社區文康委員會發起了義賣拍賣愛心公益活動，要在本週六（20）日在社區大門前舉辦，而義賣所得要捐給新生活社會福利促進會，有住戶聽到有愛心義賣，立即就捐了藝術家李焜培的畫作市價最少15萬，而社區拍賣底標1.8萬，歡迎大家的參與，幫助淡水北海岸的獨居長者及弱勢家庭。

蒙德里安社區文康委員張鴻君指出，其實這項活動從去年10月開始籌備，原本在今年初要舉辦，但當時疫情關係，延到現在，而在蒙德里安社區當中有600戶居民，募集了超過上千件物品，有的還相當新，大家的熱情參與也感動到委員會以及志工們，許多人也都自願的來當活動志工，參與各項工作與分配，就是希望可以為這場公益活動盡一份心力。

志工說，目前社區有一千多件義賣物品，除了是非常超值的優惠價，當中有許多價值相當高的家電用品或是藝術品，將會以拍賣的方式來進行。

發起人張鴻君說，有住戶聽到有愛心義賣，立即就捐了藝術家李焜培的畫作市價最少15萬，而社區拍賣底標1.8萬，以及梁丹貝的作品等等，都是希望讓大家一起來發動愛心，而這次愛心公益活動，將會在3月20日，於社區大門前舉辦，社區委員會說如果不是住戶也歡迎大家的參與，讓這場開放的活動，一同共襄盛舉。