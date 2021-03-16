汐止農林漁牧普查所揭牌 三不二會好放心

配合行政院主計處辦理的農林漁牧業普查，汐止區公所16日上午，在行政中心一樓，舉行普查所揭牌儀式，並且將從5月1日起展開實地訪查，汐止區普查家數共有1587家，而為了減少民眾對普查員的疑慮，也將秉持「三不二會」原則。

汐止區長陳健民指出，農林漁牧普查從5月1日到6月30日，區公所同仁會到各農林漁牧從事人員，比如是農作物的生產者，或是從事休閒農業、造林業的個人或廠商，我們都會去做訪問，有訪查表到時候也請民眾能夠配合填寫。當然我們的普查員到現場的時候，會佩戴普查員的證件、會親自遞送玫受訪戶（單位）函。

陳健民表示，三不就是，不會洩露個人資料、不會詢問與普查表無關的資料、不會要求提供帳戶或存褶，如果民眾有遇到我們普查員到府拜訪做普查時，也拜託大家幫我們留意，希望普查過程能夠順利。