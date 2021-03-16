金山長輩愛練腦力 區長陪同玩益智桌遊「拉密」

金山區金包里社區發展協會每週都會辦理兩次的聚會，長輩不只是愛唱歌，還相當喜愛大家一起練腦力，每週都到社區報到就是為了玩桌遊『拉密』，這項桌遊可是相當不容易，需要觀察、動腦分析，區長廖武輝來社區也陪伴長輩一起玩，都要好好組織一番才能順利出牌，可以說是讓長輩動腦、延緩老化的益智遊戲。

金山區長廖武輝說，金包里社區發展協會相當特別，長輩們都喜愛玩桌遊，上次來過一次後，也買了一組回家練習，這次再過來，就是要跟長輩們展現學習的成果，而過程當中看到長輩在玩桌遊的認真動腦思考還有開心表情，也被長輩所感染，跟著認真動腦，成功把所有手中的牌都出完，也跟著長輩們一起開心歡呼。

新北市有相當多的社區關懷據點，不過大家都喜愛練腦力、玩桌遊的據點卻是少見，在金包里社區發展協會，幾乎九成長輩都會玩『拉密』，每週兩次到據點與老朋友們一起活動筋骨，也一起動動腦，訓練腦力延緩老化。

金包里社區發展協會理事長王添旺說，據點從最早的中山堂，因工程搬遷，到現在咖啡店樓上點位，過程一波三折，不過這群老寶貝們都沒有因此放棄訓練腦力玩『拉密』的這個興趣，而社區就是希望長輩們不要一直待在家，要多多來到據點聚會，透過老朋友的陪伴，進而達到延緩老化與失能的目標。