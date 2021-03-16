抓到了！柯文哲採海芋曝正妹照 湧網友歪樓留言

竹子湖海芋季即將登場，台北市長柯文哲今在臉書貼出採海芋的照片，不過旁邊多了年輕正妹，柯文哲也在臉書貼文提到，有幕僚跟他說，這張圖說應寫，「市長！佩琪在你後面，她看起來有點火！」

柯文哲更網友寫下「專屬圖說」，結果吸引數千網友按讚，上百網友也在底下留言，「捉到了，阿伯和小30歲清純少女單獨出遊採海芋。」也有網友問「阿北在挑媳婦嗎？」「比較像花農和女客人」、「快帶佩琪去拍美美的寫真照。」「正解是臨老入花叢」、「不只佩琪火 我也火了。」「下次換佩琪跟小鮮肉合照，想看阿北氣噗噗。」

但也有網友歪樓搭時事問，「阿北出來面對，為什麼台北租房八千、有接送附早餐那麽貴，到底有没有含稅。」「請問有8000元的套房能出租嗎？」