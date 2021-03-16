慶祝通車25周年 北捷免費送紀念款口罩「限時限量」

為慶祝台北捷運通車25周年，北捷與口罩國家隊「CSD中衛」共同推出慶生紀念款口罩，外型結合捷運路線，從3月22日10點起，民眾可透過「台北捷運GO」APP免費索取兌換券，並在3月28日到指定車站兌換，每人限換3枚，預計贈送25萬枚。

北捷25周年紀念口罩以沉穩、時尚的深灰為主色，採捷運串聯城市運輸概念，以圓形基礎幾何相互重疊，代表重要交通樞紐，每一圓圈周邊縫隙，如軌道般串起整片都會區，彰顯捷運四通八達特性。

此次推出的紀念口罩共有6款，包含棕色（文湖線）、紅色（淡水信義線）、綠色（松山新店線）、橘色（中和新蘆線）、藍色（板南線）、黃色（環狀線），各顏色代表不同路線，不同款式也會搭配不同顏色耳繩。

北捷表示，想要領取免費紀念口罩的民眾，可以加入「台北捷運GO」APP成為會員，3月22日10點起在APP會員獨享頁面，索取限量兌換券。