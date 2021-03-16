談藻礁公投 侯友宜：尊重人民的選擇

新北市長侯友宜今天表示，在如何保有藻礁的永續環境發展及能夠讓能源不缺電，希望大家能取得雙贏。至於所有的公投，「我都尊重人民的一個選擇」。

侯友宜今天到八里召開地方座談會時接受媒體聯訪，媒體詢及藻礁公投議題，甚至有環團認為中油接氣站可設八里等問題。侯友宜表示，中央做了很多評估，在一個永續環境發展為前提下，也必須要顧及整個用電的配比及經濟的帶動，所以這些一定要取得一個平衡點。

他表示，中央跟地方要同心齊力，在如何保有藻礁的永續環境發展以及能夠讓我們不缺電，希望大家取得雙贏。至於所有的公投結果「我都尊重人民的一個選擇」。

他表示，他已聽到了在地的聲音，也都跟里長們做了很多很誠懇的溝通。大家要不斷的做好溝通協調，讓大家能夠取得一個共同目標跟方向，就能夠共同攜手合作的往前走。

他表示，八里這幾年蓬勃發展快速，尤其物聯網的產業進駐及淡江大橋、八里輕軌的施作，只要把交通路網、產業及遊樂設施做到位的話，八里將會成為新北最亮眼的一個區域。

中油第三座液化天然氣接收站興建計畫因涉及大潭藻礁生態保育，環團反對聲浪不斷。環團與桃園在地居民發起搶救藻礁公投連署行動。