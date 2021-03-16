不只櫻花盛開 新店陽光公園流蘇齊綻放

新北市新店陽光運動公園正值賞花季節，自先前「櫻花王」誕生後，近期園內兒童遊戲區旁的流蘇也紛紛盛開，吸引許多民眾前來合照，流蘇開花時純白的花朵也讓陽光公園再添一樁美景。

流蘇在每年3到4月是盛開期，其名來自於開花時樣貌很像古代仕女的裝飾品流蘇，也因為流蘇開花時呈現純白色，又有4月雪的美名。

陽光公園在2月初就有超過百株櫻花已開花，預計花期只到3月，現在流蘇比起往年也更早就開花，無論是10年以來最大朵的「櫻花王」，或是如白雪般的流蘇，正是民眾前來賞花的大好時機。

住在新店超過10年的陳小姐表示，她從上個月就開始關注花況，觀察下來之前櫻花王最受歡迎，連拍照都要輪流等候，最近流蘇大開花，同樣有很多民眾來搶拍，徜徉在花樹下心情也十分舒適。

高灘處指出，現在陽光公園正適合賞花，民眾不妨趁休假來走一回，但配合防疫政策，民眾進入公園應配戴口罩、勤洗手並保持社交距離，落實防疫作為。