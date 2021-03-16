無經驗可、起薪5萬！ 新北校園徵才提供3300個職缺

新北勞工局推動校園徵才活動，預計3月17日將在淡江大學舉辦校園就業博覽會，邀請電子、科技、飯店、電商等94家廠商到場，提供3300個職缺，新北勞工局指出，參與的廠商皆開出接受無經驗且可塑性高的求職者，其中起薪最高5萬元起跳。

淡江園就業博覽會包含信邦電子、上銀科技、穩懋半導體、晶華國際酒店、鼎泰豐、海底撈及電商網站蝦皮娛樂等業者前往徵才，科技製造業有32家占34％，職缺數以旅宿餐飲業最多，提供1103個職缺，佔總職缺33%。

新北勞工局指出，職缺最多的旅宿餐飲業，多為起薪超過4萬元的管理職缺，如華泰飯店服務經理、食昌企業餐廳經理及副理、慕里諾國際公司主廚及副主廚及鼎泰豐服務專員及收營專員等。

另外，科技製造業廠商待遇優厚，穩懋半導體工程師、馬紹爾群島商彩虹科技工程師、香港商群邑數位媒體企劃起薪為5萬元起跳；其他以信義房屋不動產經紀人員、大同公司資料庫管理人員、何嘉仁文教事業儲備幹部，起薪也開出4萬以上。

新北勞工局長陳瑞嘉說，目前疫情趨緩，將於3月到5月間與新北各大專校院合作辦理校園徵才活動，讓同學達到「畢業即就業」，現場也規劃VR科技求職體驗、青年就業服務專區、履歷健診、職業訓練課程等諮詢服務。