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新北板橋轉運站 預計4月初正式營運

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北板橋轉運站與運環狀線板橋站共構今起試營運，預計4月初正式營運。圖／新北交通局提供
新北板橋轉運站與運環狀線板橋站共構今起試營運，預計4月初正式營運。圖／新北交通局提供

新北板橋轉運站與運環狀線板橋站共構今起試營運，新北交通局長鍾鳴時說，試營運期間是為了測試車輛進出動線、停車秩序、乘客上下車及購票的便利性，有問題就會改善，確認無誤後，預計4月初正式營運。

新北板橋轉運站匯集國光、和欣、統聯、首都、大有、葛瑪蘭等6家計16條中長程客運路線，可與捷運環狀線、板南線及高鐵、台鐵轉乘，轉運站設有15席候車月台、6座售票窗口以及旅客服務中心，另還有便利商店、無障礙廁所、哺乳室。

交通局指出，16條路線包含和欣客運板橋到台南、高雄；統聯客運板橋到屏東、高雄；葛瑪蘭客運板橋到礁溪、宜蘭、羅東；大有客運板橋到桃園機場；首都客運板橋到花蓮；國光客運板橋到竹東、苗栗、台中。

交通局運輸管理科長林詩欽說，轉運站內車道拓寬至3線道，並設有中控室監管場站CCTV及轉運站即時車輛進出情況，開車、騎車乘客也可多利用轉運站旁的特專三停車場或市民廣場地下停車場停車。

新北板橋轉運站與運環狀線板橋站共構今起試營運，新北交通局長鍾鳴時（右）今前往視察。圖／新北交通局提供
新北板橋轉運站與運環狀線板橋站共構今起試營運，新北交通局長鍾鳴時（右）今前往視察。圖／新北交通局提供
新北板橋轉運站與運環狀線板橋站共構今起試營運，預計4月初正式營運。圖／新北交通局提供
新北板橋轉運站與運環狀線板橋站共構今起試營運，預計4月初正式營運。圖／新北交通局提供

新北 停車場 桃園機場

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