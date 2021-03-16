新北板橋轉運站 預計4月初正式營運

新北板橋轉運站與運環狀線板橋站共構今起試營運，新北交通局長鍾鳴時說，試營運期間是為了測試車輛進出動線、停車秩序、乘客上下車及購票的便利性，有問題就會改善，確認無誤後，預計4月初正式營運。

新北板橋轉運站匯集國光、和欣、統聯、首都、大有、葛瑪蘭等6家計16條中長程客運路線，可與捷運環狀線、板南線及高鐵、台鐵轉乘，轉運站設有15席候車月台、6座售票窗口以及旅客服務中心，另還有便利商店、無障礙廁所、哺乳室。

交通局指出，16條路線包含和欣客運板橋到台南、高雄；統聯客運板橋到屏東、高雄；葛瑪蘭客運板橋到礁溪、宜蘭、羅東；大有客運板橋到桃園機場；首都客運板橋到花蓮；國光客運板橋到竹東、苗栗、台中。