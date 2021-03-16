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清明節將至 北市進行交管、5線免費公車提供接駁
因應清明節即將到來，為便利民眾前往墓園追思、祭拜先人，北市殯葬處及公運處在「富德公墓」、「南港軍人公墓」及「陽明山第一公墓」等墓區，規畫5線免費掃墓公車提供民眾搭乘，台北市警察局為確保掃墓公車運行順暢，將維護墓區周邊道路交通秩序與安全，並進行交通管制措施。
北市警察局交通大隊將於3月20、21、27、28日，以及4月2日至5日等8天，每日早上5時30分至下午5時進行交管，陽明山第一公墓管制點位於北投區行義路、泉源路口（惇敘高級工商職業學校前往公墓入口前）；南港軍人公墓管制點位於研究院路三段246號（軍人公墓入口前）。
富德公墓管制點有8處，包含文山區木柵路五段43巷口、文山區木柵路五段18號前、文山區木柵路五段西側（富德里公車站）巷口、文山區西寒寺前三岔路口、研究院路四段與木柵路四段159巷三岔路口、南港區研究院路三段175巷口、南港區研究院路三段226號前（中華科技大學往富德墓區入口前）、信義區崇德街、富陽街口。
北市交大表示，針對掃墓公車路線及管制點周遭，將會加強違規停車勸導、取締與拖吊；另外，因管制點周遭轉乘停車場及停車格位有限，呼籲市民盡量搭乘大眾交通運輸前往，避免車流延滯而耽誤掃墓行程，可隨時收聽警廣及台北電台等即時路況報導。
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