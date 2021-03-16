缺工、鋼價漲前瞻停車場難產 新北：中央應有配套措施

新北交通局爭取22座前瞻計畫補助的停車場，其中有6座已4次流標，近期因缺工、資材上漲，交通局呼籲中央研擬配套措施。新北市議員認為，中央已給大力協助，市府需要檢討並儘速發包。交通局指出，已檢討增加自籌2.6億預算、延長工期等實質作法，盼這月底能順利發包。

新北市議員何博文去年在議會質詢時指出，有9座前瞻預算補助的停車場，遲遲未發包，若未在期限內完工，預算將被取消，目前新北仍有板橋溪北公園、忠孝公園、信義國小，以及三重的興華公園、信義公園、重陽公園等6座未發包。

新北交通局長鍾鳴時說，中央核定各縣市前瞻計畫停車場共124件，其中有30餘案未發包，主要受疫情邊境管制引進移工受阻、營建技術仁人力短缺、大宗資材價格飆漲，工程成本提高、缺工、缺料都是流標主因。

交通局停車管理科代理科長陳明湖說，去年11月迄今物料總指數上漲6％，其中鋼價上漲約30％最多，新北6座未發包的停車場目前檢討中，已檢討增加自籌2.6億預算，同時延長工期讓投標廠商方便調度人力，增加投標意願。

何博文說，前瞻計畫由中央補助地方，過程中央配合但地方一再流標，若真的缺經費應提早反映，而非流標多次才提出，缺工、缺料也非現在發生，市府儘速檢討並提高執行力，把民眾期待的停車場儘速發包完工，不讓前瞻預算落空。

陳明湖指出，前瞻預算補助期限至2024年12月，標案已正檢討工期延長，6座停車場若順利發包後，仍可再補助期限前完成，但也呼籲中央協助解決缺工問題，並平穩鋼筋、混凝土等價格。

陳明湖也說，目前也針對這6座停車場提出短期停車紓緩方案，協調周邊學校開放夜間停車，以及評估部分路段夜間路邊紅黃線開放停車、增設路邊停車位的可行性，暫時紓緩停車需求。