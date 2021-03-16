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台北市空品今恐達紅色警示 環保局提醒注意防範
受風場偏東風影響，今西半部清晨及夜間風速弱，水平及垂直擴散條件不佳，易累積污染物，台北市環保局提醒，台北市空品預測AQI指標，今有機會大於150以上，屬對所有族群不健康紅色等級，提醒民眾注意空氣品質隨時狀況，應儘量減少外出，另敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者應盡量避免在戶外從事劇烈活動。
環保局表示，今仍受風場偏東風影響，擴散條件不佳，環保局持續密切注意擴散不良對空氣品質影響，並提前執行防制措施及管制作為，包括發布最新消息提醒民眾注意；並以通訊軟體Line群組通知教育局、公運處、捷運公司、社會局及衛生局等單位進行應變。
環保局也會加強土資場及營建工地洗掃、灑水等抑制揚塵措施；高污染車輛攔查數增為2倍等，以延緩或減輕污染物擴散不良造成空氣品質不良現象，並降低對民眾可能造成的健康影響。
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