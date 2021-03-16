快訊

逆轉！景文科大情色迎新逼學弟妹脫內衣褲 學長姐獲判無罪

士林夜市慘淡等北藝？議員轟：柯文哲別拿北藝當藉口

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。圖／北市議員王鴻薇辦公室提供
台北市議員王鴻薇。圖／北市議員王鴻薇辦公室提供

士林夜市生意慘淡，有網友諷「老闆比客人多」，台北市長柯文哲昨表示，要等北藝明年開幕，才能一次帶動起商機。台北市議員王鴻薇在臉書批評，很驚訝士林夜市，柯市長開出來的藥方竟然是北藝開幕，光是北藝自己有沒有足夠的人潮，就是個問題，而且開幕時柯文哲早就市長畢業，把問題給下一任市長，逃避責任實在難看，鄭重要求，柯別拿北藝當藉口。

王鴻薇說，士林夜市曾是台北市最知名的觀光夜市，國際或國內觀光客來台灣一定要到士林夜市品嚐小吃，曾幾何時，士林夜市除了房租水漲船高，小吃坑殺消費者負面消息頻傳，士林夜市沒落了，而且遲遲沒有起色。如果士林夜市救不起來，柯市長八年政績難規避責任。還在說要等北藝，是要現在已經度小月的攤販，要繼續望梅止渴嗎？

王鴻薇表示，早在沒有北藝之時，士林夜市就已經很紅火，而北藝未來又不是夜夜昇歌，具體如何救人潮根本沒有理由。明年等北藝開幕，柯文哲早就卸任是要如何負責？還是找藉口就是柯文哲的負責方式？

有網友貼出士林夜市空蕩蕩的現況照，感嘆「老闆比客人多」。圖／翻攝自FB「爆廢1公社」
有網友貼出士林夜市空蕩蕩的現況照，感嘆「老闆比客人多」。圖／翻攝自FB「爆廢1公社」

夜市 柯文哲 王鴻薇

延伸閱讀

民眾黨否認高虹安喬人事拍桌 公布地方黨部主委缺台中

不評論馬英九說九二共識 林穎孟轟柯文哲失憶了

士林夜市老闆比客人多？柯文哲：等北藝開幕才能帶起來

藻礁引爆重啟核四 柯文哲提醒：護國神山台積電用電占6%

相關新聞

士林夜市慘淡等北藝？議員轟：柯文哲別拿北藝當藉口

士林夜市生意慘淡，有網友諷「老闆比客人多」，台北市長柯文哲昨表示，要等北藝明年開幕，才能一次帶動起商機。台北市議員王鴻薇...

捷運萬大線永和保生路段滲水 緊急封一車道搶修

捷運萬大中和線預計2025年完工通車，目前正在施工階段，不過永和保生路段捷運工地昨晚突然出現滲水，施工單位緊急封閉1車道...

台北市空品今恐達紅色警示 環保局提醒注意防範 　　

受風場偏東風影響，今西半部清晨及夜間風速弱，水平及垂直擴散條件不佳，易累積污染物，台北市環保局提醒，台北市空品預測AQI...

私房祕境／內厝溪賞櫻踏青 森呼吸

陽明山平菁街42巷是著名櫻花巷，除賞櫻外，台北市工務局大地工程處也推薦附近另一處私房景點，位於平菁街93巷內的溪畔兩側，...

關渡碼頭展新貌 增打卡亮點

為提升關渡水岸環境、重塑在地記憶，台北市長柯文哲推動「關渡水岸環境再造」，其中關渡碼頭設施改善工程已完工啟用，柯文哲表示...

鼓勵民間設公托 新北最高補助200萬

新北近年不斷增加公共托老、托育中心，但公有場地有限、空間取得不易，成為最大難題，新北衛生局表示，將鼓勵非營利組織（NPO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。