士林夜市慘淡等北藝？議員轟：柯文哲別拿北藝當藉口

士林夜市生意慘淡，有網友諷「老闆比客人多」，台北市長柯文哲昨表示，要等北藝明年開幕，才能一次帶動起商機。台北市議員王鴻薇在臉書批評，很驚訝士林夜市，柯市長開出來的藥方竟然是北藝開幕，光是北藝自己有沒有足夠的人潮，就是個問題，而且開幕時柯文哲早就市長畢業，把問題給下一任市長，逃避責任實在難看，鄭重要求，柯別拿北藝當藉口。

王鴻薇說，士林夜市曾是台北市最知名的觀光夜市，國際或國內觀光客來台灣一定要到士林夜市品嚐小吃，曾幾何時，士林夜市除了房租水漲船高，小吃坑殺消費者負面消息頻傳，士林夜市沒落了，而且遲遲沒有起色。如果士林夜市救不起來，柯市長八年政績難規避責任。還在說要等北藝，是要現在已經度小月的攤販，要繼續望梅止渴嗎？