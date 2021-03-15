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失智長者賣場實習一日店長 盼撕下污名化標籤

中央社 / 台北15日電

為了讓民眾了解失智症，台北市中正區健康服務中心舉辦失智長者一日實習店長活動，盼藉此撕下失智症的污名化標籤。帶著先生完成實習的楊麗夏今天激動地說，她很感恩也很感動。

失智者劉松茂在太太楊麗夏陪伴下完成賣場一日店長實習，在家樂福打掃清潔、結帳、上架商品，在銀行則幫忙泡咖啡、端咖啡給顧客。楊麗夏說，劉松茂結完帳、遞發票時會大聲地說「祝你中獎」；泡咖啡則是他最喜歡的工作內容。

當記者詢問完成實習的感想，楊麗夏激動表示，真的非常感恩也非常感動，身為失智者的家屬時常感到深深的無力與無奈，但這些活動讓她得到喘息與成長，「我都快要哭了」。

中正區健康服務中心主任張惠美指出，根據衛福部調查，國內失智者有超過6成以上沒有失能，可以在親友的協助下參與社區活動。但她發現，一般人容易對失智症污名化，認為失智者是社會的負擔、無行為能力，剝奪失智者維持原有生活的機會。

張惠美說，為了讓民眾了解失智症，並讓失智者有機會走入社區與人互動、延緩衰弱與失能，因此與家樂福影響力概念店、新光銀行中正分行及城內分行合作，不僅將店內打造成失智友善空間，更讓失智者擔任實習店長及服務員。

她表示，全台約有30.4萬名失智者，其中有近4萬名在台北市，呼籲民眾若遇到失智者，可以運用「3多」技巧溝通，多微笑、多肯定、多耐心，幫助失智者維持有品質、有尊嚴的生活，重新找到生命的舞台。

失智症 實習 咖啡

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