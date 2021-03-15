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淡水埤島里廿多戶無自來水 地方協調明年接管
新北市淡水區淡金路旁埤島里20多戶長久以來皆使用地下水，雖鄰近自來水主要幹道，卻無法接管使用，甚至買水來喝，因此在立委洪孟楷爭取到一千七百萬元後，經與市議員蔡錦賢與里長蔡正忠等單位協調，有望明年就可以接管完成。
埤島里長蔡正忠表示，就在台二線淡金公路旁，過去居民只能夠使用地下水，有時後水不夠還得去買水來用，這樣的生活真的過了大半輩子，相當辛苦，早期也有爭取接管，但因為戶數不足無法申請接管的補助，而拖到現在。
立委洪孟楷表示，在協調之後，爭取到一千七百萬元的預算，能夠為這裡25戶的居民，來進行自來水接管工程，而且區公所也可以來做工程收尾的道路鋪設作業，減輕經費負擔，有望今年底工程就可以完成。
對此市議員蔡錦賢也表示，民生用水相當重要，這次地方中央共同來配合，未來也會協助相關作業的程序，盡早讓居民有自來水可用。
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