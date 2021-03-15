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汐止烘內派出所有暖心站 辦實物銀行守護弱勢

觀天下 / 記者李嘉文/汐止報導
汐止烘內暖心站及時傳愛實物銀行成立，發放受關懷民眾便當及關懷物資，場面相當溫馨感人。 圖／觀天下有線電視提供
汐止烘內暖心站及時傳愛實物銀行成立，發放受關懷民眾便當及關懷物資，場面相當溫馨感人。 圖／觀天下有線電視提供

新北市警察志工協進會汐止烘內暖心站及時傳愛實物銀行，昨(14)日在新北市副市長謝政達、汐止分局分局長陳朝新及汐止警察志工中隊長郭麗等貴賓共同揭牌下，在汐止烘內派出所正式成立，揭牌後當場發放受關懷民眾便當及關懷物資，場面相當溫馨感人。

烘內暖心站及時傳愛實物銀行於民國106年1月起，由時任汐止分局烘內派出所所長楊幼暉與時任警察志工分隊長許崇修先生發起，本救急扶弱精神幫助地區弱勢對象，以烘內派出所為基地成立了現在的「實物銀行」擴大為民服務，是全國唯一有實物銀行的警察派出所，每個月固定持續為汐止地區弱勢的朋友舉辦共餐暨發放物資活動，受照顧的弱勢朋友都感受到警察及志工溫馨的一面。

成立4年以來，實物銀行從每個月幫助1～20個家庭近百人，迄今每個月幫助80幾戶家庭近300人，已經成為汐止地區弱勢族群的避難所，期待烘內暖心站及時傳愛實物銀行揭牌後，除繼續為汐止地區弱勢朋友提供溫暖的關懷外，也能透過未來陸續成立的各志工中隊警察派出所暖心站及時傳愛實物銀行，將愛心即時傳到新北市各個需要關懷的角落。

汐止 實物銀行

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