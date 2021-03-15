瑞芳消防隊前停車場不便 車輛塞住地方盼改善

瑞芳區消防分隊前的停車場因位在市區，平假日都進出頻繁、使用率高，但入口設在寬度不大的巷弄，停車車輛常需要跨到對向車道才能轉彎進入，入口的代幣伸手又不易取得，導致巷弄壅塞、會車不易，地方要求畫設黃網線，並希望以車牌辨識系統改善停車場入口的不便。

因為靠近瑞芳區美食廣場及中正路上的果菜攤，瑞芳區消防分隊前的停車場假日及平日早上總是滿滿的，然而入口位在民權路6巷，巷弄過小，候車入場又耗太多時間，導致直行與轉彎車輛塞在一起，與對向僵持不下。

龍興里長黃錫基表示，在里辦公處建議下，感謝公所邀集新北市議員林裔綺服務處與交通局等單位現勘，目前入口轉彎處預計劃設黃網線至電線桿旁的住家門口，以防跨到對向佔用會車空間，而現場也看到停車駕駛領取代幣時，因為轉彎角度無法一次達成，手勾不到停車幣，再加上入口處微微上坡，一不小心鬆開煞車，就會往後倒退，險象環生。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，議員服務處要求廠商須近期改善入口轉彎的安全性，若無法，也要求新北市交通局考慮在下次停車場換約時，要求進駐的廠商不要再使用投幣式系統，改做車牌辨識系統，瑞芳是知名的觀光區，不僅遊客多，也常有許多東北角各區居民前來採買生計，停車場造成的問題已影響市區居民多年，期盼透過這次會勘改善，提升外地客前來的交通順暢，同時也還給里民更好的生活品質。