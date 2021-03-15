中風仍日走20公里 淡水區長慰問送紅包鼓勵

新北市淡水區新春街的江文堂先生，在39歲那一年，就因為糖尿病中風，但他靠著意志力努力復健，讓自己能站起來，現在他每一天都會花7到8小時，走20公里。這樣的精神讓醫生也感到敬佩，因此淡水區長巫宗仁慰問江文堂，並且送上紅包希望能夠給予他幫助。

一頗一頗的走在街道馬路旁，這是住在新北市淡水區新春街的江文堂先生，46歲的江文堂，在39歲那一年，就因為糖尿病中風，當時左半邊身體癱瘓，原本完全動不了，但他靠著意志力努力復健，讓自己能站起來，現在他每一天都會花7到8小時，走20公里。這樣的精神讓醫生也感到敬佩。

每一步都搖搖晃晃，而且很吃力，受訪時說出一個字都要用力才能說清楚，但他的意志力驚人，難以置信，江文堂說，他寧願走路累倒在地，也不願在床上倒下，如今江文堂在醫界可是知名人物，不僅是走到台北101，還徒步環島，中風的病人能如此堅定地走路，在醫界也算是奇蹟了。

江文堂因為中風，每天只能夠政府所給予的補助養活自己，他說日子過得去，夠用就好。

對此淡水區長巫宗仁表示，江文堂先生是一個非常好的典範，他的精神更值得大家學習，不會因為身體機能的不足，而放棄那一絲的希望，也藉由送紅包給他慰問之外，來關心他生活狀況，若是有需要協助，公所能夠來了解並且給予溫暖。