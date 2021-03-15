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萬里瑪鋉溪畔要種落羽松 為地方再創新亮點

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區瑪鋉溪段爭來種植秋冬時節吸引民眾拍照取景的落羽松，為地方再創新亮點。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區瑪鋉溪段爭來種植秋冬時節吸引民眾拍照取景的落羽松，為地方再創新亮點。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區萬里里靠近49號橋的瑪鋉溪段，里長王傑倫期盼能夠為地方再創新亮點，在瑪鋉溪畔爭取種植秋冬時節吸引民眾拍照取景的落羽松，為此市議員張錦豪也邀集市府農業局以及公所與里辦公室前來會勘商討可行性，希望要為萬里創造一處不一樣的溪畔美景。

市議員張錦豪指出，里長相當熱衷於發展地方觀光，打造漂亮舒適的生活品質，這次邀請農業局來到現場評估，預計將會種植20株的落羽松，並且也將會挑選最適合種植季節，四月要來種下，還有步道的另一側將會種植櫻花樹，讓景色更多元。

萬里里長王傑倫則是說，原本溪畔雜草叢生的部分，現在都除草完成，希望能夠重質不一樣的植被吸引觀光遊客以及居民前來漫步，感謝市議員張錦豪、農業局以及公所的協助，未來萬里里瑪鋉溪畔將會多一處網美喜愛的拍照亮點。

預計將要種植落羽松的區塊是在緊鄰著溪畔的位置，屆時將會有高度約三百公分、20株的落羽松在溪畔生根，還有民眾最喜愛散步運動的瑪鋉溪步道，會加種更多的櫻花樹，里長期盼更多的美景，提升生活環境美感，打造美麗又幸福的萬里里。

萬里 落羽松 櫻花

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