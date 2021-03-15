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金山國際安全社區認證 遊客信賴的安全場域

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
新北市金山區獲得國際安全社區的認證，定期檢討要讓金山區成為值得遊客信賴的安全遊憩場域。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市金山區獲得國際安全社區的認證，定期檢討要讓金山區成為值得遊客信賴的安全遊憩場域。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市金山區於2017年獲得國際安全社區的認證，全區全方位的推動各領域的安全方案，而獲得認證後，由六股里長鐘鼎平擔任召集人的觀光休閒安全組，邀請台大金山分院以及區公所、清潔隊、警分局與金山青年活動中心等單位舉行定期會，針金山區內新增或是既有的觀光休閒安全方案來討論，要讓金山區成為值得遊客信賴的安全遊憩場域。

觀光休閒安全組召集人鐘鼎平指出，這次的會議中，針對水域安全、動物傷害預防方案、公園設施遊具改善方案與溫泉公共浴室設施安全方案進行計畫目標的討論，希望透過滾動式的調整方案，讓金山的觀光休閒更安全。

台大醫金山分院陳燕慧說，金山觀光休閒產業日益繁盛，為此觀光休閒安全的時刻注意、方案調整與時俱進是相當重要的一環，藉此也能讓越來越多的金山觀光更加富有安全性、成為值得遊客信賴的安全遊憩場域。

會議初步討論方案將針對動物傷害預防方案，辦理犬貓絕育、登記植入晶片等工作，而區內的九座公園進行每週定期巡檢、紀錄與管理維護，以及公共浴室加強每日巡檢與維管，期待不論是既有或是新增的設施都顧慮安全不鬆懈，打造金山成為各個面向都安全的宜居城市。

金山 台大

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