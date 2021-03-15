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不只士林官邸可賞花 台北玫瑰園成最夯打卡聖地

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北玫瑰園中萬紫千紅玫瑰現正綻放中，成為今年春季最夯賞花、打卡聖地。圖／北市公園處提供
台北玫瑰園中萬紫千紅玫瑰現正綻放中，成為今年春季最夯賞花、打卡聖地。圖／北市公園處提供

台北玫瑰園現正綻放中，萬紫千紅的玫瑰花海成為今年春季最夯賞花、網美打卡景點，園內包含5大展區，栽種逾700種來自世界各地的玫瑰，搭配拱門、花架、石雕及各色花草造景，營造歐洲王室花園氛圍，北市公園處表示，台北玫瑰花展期自3月12日至4月4日，民眾可以把握時間前往欣賞。

台北玫瑰園從2011年僅一個「品種區」逐步擴張，2017年設立「花海區」，今年完成「五彩玫瑰園」、「育種家花園」及「園藝植物佈展區」3大展區，除了玫瑰外，還有各類繁花也爭奇鬥豔。透過加強土質保濕、排水、澆灌及調整枝葉中強剪時間，以專業栽種技術及長期收集品種方式，讓園區四季玫瑰輪種開花。

有「玫瑰花達人」之稱的公園處圓山公園管理所督導陳主奉，從事園藝栽培工作逾30年，從玫瑰園草創時期就負責維護園區數百種玫瑰，無論風雨都可看見她修整枝條的身影；為傳承玫瑰培育技術，她親手帶領4位子弟兵為玫瑰園制定年度栽培計畫，進行病蟲害防治、檢測土壤養份及園區管理等作業。

公園處呼籲賞花民眾，維護夢幻玫瑰園需投入心力及體力，盼能更珍惜都市中難得美景，共同維護賞花品質，切勿變成「摧花客」為取景而採摘花朵、破壞花卉及踐踏草皮；想前往參觀民眾除自行開車外，也可搭乘捷運至圓山站，下車後循指標經花博公園圓山、美術園區即可抵達新生園區。

搭乘公車者，可在新生公園站搭乘685、紅（R）34（假日）、市民小巴9（M9）、紅（R）50／停靠民族東路；在新生公園站（林安泰）可搭乘72、222、市民小巴9（M9）、紅（R）34（假日）／停靠松江路近濱江街；吉林路底站可搭乘542、685、688、紅（R）57／停靠吉林路。

在台北魚市場搭公車者，可搭乘74停靠民族東路；另外，騎乘YouBike民眾，可從捷運圓山站2號出口，沿著自行車專用道到林安泰古厝站，即可抵達。

台北玫瑰園中萬紫千紅玫瑰現正綻放中，成為今年春季最夯賞花、打卡聖地。圖／北市公園處提供
台北玫瑰園中萬紫千紅玫瑰現正綻放中，成為今年春季最夯賞花、打卡聖地。圖／北市公園處提供
台北玫瑰園中萬紫千紅玫瑰現正綻放中，成為今年春季最夯賞花、打卡聖地。圖／北市公園處提供
台北玫瑰園中萬紫千紅玫瑰現正綻放中，成為今年春季最夯賞花、打卡聖地。圖／北市公園處提供
台北玫瑰園中萬紫千紅玫瑰現正綻放中，成為今年春季最夯賞花、打卡聖地。圖／北市公園處提供
台北玫瑰園中萬紫千紅玫瑰現正綻放中，成為今年春季最夯賞花、打卡聖地。圖／北市公園處提供

賞花 捷運 公車

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