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慈濟3靜思堂設公共托老中心 新北明年將達60間

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜(中)體驗蘆洲靜思堂公共托老中心的手工藝課程。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(中)體驗蘆洲靜思堂公共托老中心的手工藝課程。記者吳亮賢／攝影

新北市府攜手慈濟在蘆洲、三重及中和靜思堂成立3家公共托老中心，今聯合開幕，整合居家服務、日間照顧、活動課程、共餐等長照ABC功能。市長侯友宜表示，明年前將再成立8家公共托老中心，達到全市60家的目標；市議員則建議，托老中心應依各區老年人口需求規畫增加，並加強宣傳申請及使用方式，提升使用率。

新北市65歲以上人口在10年前約34萬人，今年已逾62萬，平均每個月增加近3000人，為因應人口快速老化，新北市府推動公共托老中心，提供失智失能長者日間照顧服務，以及亞健康、一般長者的復建、文康休閒活動。

侯友宜指出，加上3家最新成立的公共托老中心，新北市已達52家，還有8家正在籌備當中，「明年60家的目標，一定可以達標」，將提供長者日間照顧、巷弄長照、管理諮詢全方位照顧服務，「讓新北市變成一個長者快樂的好園地」。

慈濟長照推展中心總召集人林碧玉表示，靜思堂內的公共托老中心包含長照A的社區整合服務中心，B的日間照顧、居家服務，以及C據點的活動課程與共餐，另也有「銀光咖啡館」、「銀髮動健康」等健康促進活動，不只讓失智、失能長者白天得到照顧，子女安心上班，一般長者也可就近參加活動、共餐，延緩老化。

林碧玉說，目前慈濟在新北市已成立4家公共托老中心與14處社區照顧關懷據點及銀髮俱樂部，未來其他靜思堂也會設置公共托老中心，並將慈濟據點作為社區長者關懷及外展服務中心。

市議員李坤城表示，超高齡化社會將來臨，各區都有公共托老中心需求，但部分偏區使用率不高，市府在規畫設置地點上，應配合當地老年人口需求及生活型態，並加強宣導申請及使用方式，提高使用率。

衛生局表示，將依當地老年人口數、失智失能長者比例及是否有相關機構等條件規畫設置，預計明年前在中和成立2間，三重、蘆洲、板橋、鶯歌、樹林、三芝各成立1間，達到60間目標。並透過長照管理中心、個案管理師及鄰里體系宣傳，讓更多長者都能得到服務。

新北市府攜手慈濟在蘆洲、三重及中和靜思堂成立3家公共托老中心，今聯合開幕。記者吳亮賢／攝影
新北市府攜手慈濟在蘆洲、三重及中和靜思堂成立3家公共托老中心，今聯合開幕。記者吳亮賢／攝影
蘆洲靜思堂公共托老中心長者參與手工藝課程。記者吳亮賢／攝影
蘆洲靜思堂公共托老中心長者參與手工藝課程。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(右2)今出席蘆洲、三重及中和公共托老中心聯合開幕式。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(右2)今出席蘆洲、三重及中和公共托老中心聯合開幕式。記者吳亮賢／攝影

老年人口 長照

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