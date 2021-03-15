北市觀光活動補助 4月1日受理申請

搶攻國旅市場，北市觀傳局今天宣布今年第2期的觀光活動補助將於4月1日開始受理申請。觀傳局表示，第1期申請狀況踴躍，今年補助總預算新台幣800萬元，仍有435萬元可申請。

觀傳局表示，過去台北市觀光活動補助預算上限為400萬元，今年受到市府與議會支持，總預算增加1倍變為800萬元；且申請狀況堪稱歷年最踴躍，今年光是第1期1月至6月舉辦的活動就核定13案共365萬元，第2期7月至12月舉辦的活動仍有435萬元可申請。

觀傳局指出，今年申請狀況較往年踴躍不只是因疫情相較趨緩，也是因為補助原本限用於「行銷推廣」，今年則放寬用途，只要涉及活動且非購買設備費及專案人員薪資即可。

台北市觀光活動補助每年分為兩期申請，民間單位凡是在台北市舉辦以民俗、節慶或彰顯地方特色為主題，並可促進觀光發展、增加人潮的活動就能提出申請，今年第2期將於4月1日至30日受理申請。

觀傳局表示，下半年將優先補助振興觀光產業、推廣無圍牆博物館以及結合大稻埕情人節、台北燈節、跨年晚會等指標性活動的申請案。

此外，為推動無現金交易環境，將要求申請補助的觀光活動現場如有開放交易者，須導入電子票證及電子支付等無現金交易方式供民眾使用。