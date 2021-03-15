新北樹林直達土城醫院 847區線公車試營運
新北市交通局今天說，經分析樹林區居民前往土城醫院需求增加，即起試營運847區線公車，自樹林站發車、終點為捷運亞東醫院站，經土城醫院等地，一天4班次，視營運情況調整。
新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽表示，土城醫院主要服務土城、樹林、三峽、鶯歌、板橋等地區民眾，分析「就診民眾居住地」與「從何處搭乘公車前往土城醫院」等資料，發現樹林區居民前往土城醫院就醫需求增加。
林詩欽說，交通局去年11月新闢712副線直達公車，今天起試辦847區線，目前為平日上午9時、11時與下午1時、3時等4個班次；從指南客運樹林站發車，途經樹林區中山路、中華路等，上城林橋進入土城區中華路、金城路後抵達土城醫院，車程約需20分鐘，終點為台北捷運亞東醫院站，為一段票收費。
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