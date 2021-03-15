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全國最有錢農會變天 板橋農會改選高層全換人

中央社 / 新北15日電
板橋區農會新任理事長郭進源（左）與常務監事郭宏政（右）。聯合報系記者張哲郢／攝影
板橋區農會新任理事長郭進源（左）與常務監事郭宏政（右）。聯合報系記者張哲郢／攝影

全國最有錢的板橋區農會今天進行理事長及常務監事選舉，經過日前理監事改選激烈攻防，郭進源及郭宏政分別當選理事長、常務監事，總幹事林秀慧不續聘，改由楊啟煜代理。

新北市24區農會陸續完成理事長改選，其中以板橋區農會改選最受外界矚目，板農是都會型農會，會員數不多，僅2000人，會員數規模只算中型農會，但資產及財務表現亮眼。

板農去年度存款新台幣502億元、放款345億元、總資產584億元，堪稱全國農漁會最大的規模。依照農委會統計，109年度農會綜合事業盈餘，板橋農會盈餘有2億69萬3000元，更為全台最會賺錢的農會。

第18屆理事長改選時，前理事長郭進源因連任的任期屆滿無法參選連任，改由廖裕德當選理事長，但板農3月5日改選第19屆理監事時，卻出現廖裕德現任優勢意外遭翻盤的激烈氣氛。

當時因1名會員代表在果菜批發市場上班，被認定不符會員資格，當場喪失投票權，其餘11席支持廖裕德的理事參選人全數離席抗議，進而由支持前理事長郭進源的9名參選人當選理事。

板農今天進行第19屆理事長、常務監事選舉，郭進源在掌握優勢下順利當選理事長，常務監事由郭宏政當選，郭進源重掌板農，隨後召開理事會，現任總幹事林秀慧不續聘，改由楊啟煜代理，板農變天，高層3巨頭全數換人當。

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