鼓勵民眾換電動機車 新北最高補助近2萬

新北市環保局今日公告今、明2年電動機車補助方案，預計每年投入超過1.5億幫助民眾汰舊換新或新購，最高可申請1萬9千元補助款。環保局預估，在補助方案更新之後，新北電動機車總數將自6.6萬輛提升至11.4萬輛，預期可減少17.5萬輛老舊機車。

新北市去年電動機場增長數排六都第1，達66250輛，成長率38％，這次祭出電動機車補助方案，如汰舊換新每輛最高補助9千元，加上環保署補助每輛3千元及工業局每輛補助千元，最高可申請1萬9千元補助款；新購電動機車則是每輛最高補助4千元，加上環保署及工業局最高可申請1萬1千元補助款，一般民眾每年限額1萬2千輛，中低收入戶無限制。

環保局表示，只要購車日期為110年1月1日（含當日）以後，且購車時車主需已設籍新北市滿1年，均可追溯辦理補助，另也有電動輔助自行車提供民眾申請。

環保局提醒，電動機車補助名額有限，將依送件順序收件至額滿為止，今年改為線上申請，相關申請方式可至新北市機車汰舊換新補助網查詢或或電洽機車汰舊換新補助專線（02）29651501。