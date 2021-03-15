士林夜市老闆比客人多？柯文哲：等北藝開幕才能帶起來

台北市長柯文哲推動宜居永續城市，打造北市河川地為幸福水岸，發展休閒觀光產業。柯文哲今出席關渡碼頭設施改善工程啟用時說，希望觀光客到關渡休閒旅遊，北市府改善硬體設施、也將結合周邊活動，要將關渡打造為台北市10月最夯的觀光景點。

另外，對於有網友嘆士林夜市老闆比客人多，柯文哲也主動提到，現在最夯的士林夜市，還是要等北藝明年開幕，才能一次帶起來。

北市府持續推動水岸環境再造改善工程，去年動工的關渡碼頭周邊設施改善工程近日完工，柯文哲率市府相關局處首長及設計監造施工團隊等，今舉行啟用典禮，柯文哲第一個站上新完工的打卡景點拍照。

柯文哲說，關渡碼頭旁邊有相當多觀光勝地，包括香火鼎盛的關渡宮，關渡河濱也有許多遊客騎乘自行車。北市府進一步將閒置的碼頭平台改善整理後，再度讓關渡碼頭換然一新，要成為台北市的打卡熱點。

柯文哲說，北市府這幾年推動無圍牆博物館，構想最早從北投開始，接著也在大稻埕、城北廊帶、溫羅町城南地區、萬華、北流等地推動，未來市府也會將關渡比照北投的無圍牆計畫，整合十月的關渡自然藝術季、鬧熱關渡節、關渡賞鳥博覽會等，要將關渡打造為台北市重要的水岸活動基地，讓關渡成為台北市每年10月，最夯的旅遊景點。

柯文哲也提到，他上任後推動的杜鵑花節，第一年因為才種10萬株，實在看不出來(漂亮），不過到現在已經種到50萬株，開始有漂亮的感覺，到今年底，台北市的杜鵑花將種到82多萬株。柯文哲也相當自豪，他現在在仁愛路一段、二段，看到盛開的杜鵑花，實在是很漂亮，「我非常滿意。」

柯文哲說，台北市現在最夯的題目是士林夜市，還是要等北藝明年開幕，才能一次帶動起商機，尤其士林夜市是市場處管，北藝是文化局管，過去局處都不會去協調，未來會想辦法將相關局處整合。