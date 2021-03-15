找回生活尊嚴！擔任實習店長 失智者獲得回報情緒激動
台灣65歲以上長者失智症盛行率為8％，截至今年2月底全台罹患失智症人數約30萬3946人，約每100人就有1人罹患失智症，而北市有3萬9858人，為讓失智患者提升自我價值，台北市中正區健康服務中心與業者合作舉辦「憶起樂齡過生活」系列活動，讓失智長者擔任職員與民眾接觸增加社會參與，也讓大眾更認識失智症。
根據國際失智症協會「2019年全球失智症報告：對失智症的態度」顯示，一般人容易對失智症汙名化，認為失智者是社會負擔、無行為能力、無法貢獻社會，因而剝奪失智者維持原有生活的機會，但依照衛福部國民健康署調查，國內失智症有6成以上沒有失能，可在親友協助下參與社區活動，維持有品質及尊嚴的生活。
中正區健康服務中心與家樂福永續概念店、新光銀行中正分行及城內分行舉辦「憶起樂齡過生活」系列活動，讓失智長者擔任樂齡實習店長及服務員，經職前訓練後，協助店家貨品上架、檢查商品外觀及有效期限、為食店內環境清潔、指引動線、沖泡咖啡等作業。
中正區健康服務中心主任張惠美指出，失智者進入職場前，會安排職能治療師評估實習工作環境，賣場也會配合進行動線及物品陳列的調整，並增設高齡者溫馨休息區，協助失智者適應環境；失智者經職前訓練，強化動腦、運動、社會互動等「三動」課程，可發掘其長才及優勢，增進社會參與信心，重新找到生命舞台。
「這是我人生中領到最有意義的一顆蛋」，一名罹患失智症的劉大哥首次在家樂福永續概念店完成一日店長任務，激動收下業者遞給他的茶葉蛋，家樂福窩心表示，他們賣的不只是蛋，還有溫暖；另新光銀行也提供永續治理、友善職場、社會共融的合作方案，讓失智者可貢獻社會、提升成就感。
中國民國職能治療師全國聯合會職能治療師沈明德表示，失智者在社會參與過程中，生活有重心、心靈有所寄託，照顧者也能獲得適當喘息空間，民眾若在店內遇到失智者，可以多表情（微笑、友善動作）、多肯定、多耐心（提供足夠時間待其完成工作）等「三多」技巧來回應。
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