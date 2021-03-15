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板橋農會理事長確定換人當 原理事長批不公

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
板橋區農會新任理事長郭進源（左）與常務監事郭宏政（右）。記者張哲郢／攝影
板橋區農會新任理事長郭進源（左）與常務監事郭宏政（右）。記者張哲郢／攝影

新北市板橋區農會今日改選理事長，9名理事有8人投給前任理事長郭進源，確定取代廖裕德成為板農新任理事長，常務監事則由郭宏政全票通過當選。廖裕德對選舉結果不滿，認為先前大會郭派人馬集體霸凌廖派，已經讓這場選舉有失公正。

板農5日舉辦會員大會，35席會員代表選出其中9名理事與3名監事，過程中因1名柯姓會員代表資格有疑慮，經投票決定有23人贊成除名，讓其他11名擁廖派代表憤而離席。板農今日再從理、監事中選出理事長與常務監事，郭進源拿到9張選票其中8張，另1張廢票，郭宏政則3票全包，分別當選理事長與常務監事。

郭進源喊話，他們是板橋區第19屆代表，要有新的作為把農會價值塑造出來，希望未來能跟南部農會擴大舉辦聯誼，將好的蔬果提供板農銷售，讓農民能有收穫並獲得大家肯定。

郭進源表示，板橋是都會型農會，要扮演領頭羊角色幫助大家，上周他也與總幹事討論，購買2卡車高麗菜分給板橋慈惠宮與接雲寺，民眾可拿發票來換，發票也會全數捐給創世基金會。

新任常務監事郭宏政透露，從第18屆監事平均年齡60歲降到這屆50歲，也代表另一個世代交替，會把活力、積極、創新等理念跟工作團隊配合，加強板農E化功能，讓作業流程簡化，民眾也能透過網路購買農產品。

至於原理事長廖裕德仍不滿選舉結果，他稱這是「集體霸凌」，5日會員大會當天議程是選舉而不是會員資格審查，且就算要抓會員資格也不是馬上就除名，所以從那之後所有的行為都不具正當性。

廖裕德認為，他在農會一向秉持公開透明，但對於這次從會員代表、理監事到理事長選舉一連串不公感到悲哀，這已經對板農造成傷害，只求上天保佑未來板農發展。

針對廖裕德質疑郭派人馬集體霸凌，農業局回應，在1月就有民眾檢舉柯姓會員的資格，日後多次發函告知板農要審查，也曾公文認定柯姓會員屬廣義公務員，因此5日會員大會的行為皆符合農業法及農會選罷法等規定。

農會 霸凌

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