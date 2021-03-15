中央蓋內湖社宅托幼無需求？柯文哲：應協調北市評估

北市議員游淑慧質疑，內湖幼托資源嚴重不足，但中央住都中心日前盤點內湖兩處社宅用地，詢問是否有幼托設施需求，教育局去年底竟回文「無」，質疑明明內湖有龐大需求，市府怎如此消極？台北市長柯文哲今表示，這不可能，絕對不是這樣。

柯文哲說，中央住都中心規畫的社會住宅，低樓層要設置哪些公共服務設施，都會與北市府協調，都應該併入台北市的體系內評估，不是他們要幹什麼，就幹什麼？不可能問我們，北市府回應不要，而是要跟我們協調，都發局前局長黃景茂去當中央住都中心執行長時，他已經交代過了。

柯文哲說，台北市有一個社福Google Map，每個地區哪裡有社會福利設施都有一個地圖，中央要蓋的社會住宅，低樓層要設置哪些設施，也正在跟台北市協調，包括托嬰、托老、托幼等到底要設置哪一種，都應該併入台北市的體系內，不是他們要幹什麼，就幹什麼？

由於新北汐止跨區到台北市就學多，柯文哲說，這還是有市場問題，明星學校的問題，大家都知道，只是一直都沒有解決，這是大問題。