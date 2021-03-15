文昌帝君生日 侯友宜前往新莊文昌祠贈匾「天下文明」

新莊文昌祠昨起連續3天舉行隆重三獻禮及法會為文昌帝君祝壽並為考生祈福，吸引不少考生參加。新北市長侯友宜今日上午也前往祝壽，在新北市議員黃林玲玲陪，向文昌帝君暨諸聖神行上香禮，並致贈廟方新莊區聯合獎助學金感謝狀及「天下文明」匾額。

侯友宜表示，主祀文昌帝君的新莊文昌祠，是新北市定古蹟及績優宗教團體，建廟逾200年，見證新莊地區的文風鼎盛。文昌祠秉持文昌帝君弘揚文教精神，每年熱心捐助獎助學金，嘉惠學子，今年捐款41萬8千元鼓勵向學，共38位同學受惠，希望受獎助的孩子未來有能力也能回饋社會，將這份愛心繼續傳遞下去。

侯友宜除頒贈感謝狀並致贈「天下文明」匾額，以表對文昌祠長在新莊地區發揮正向社教功能的肯定，同時也替新北市的考生們祈求考試順利、金榜題名。

新莊區長林煌源表示，「新莊文昌祠獎學金頒獎」循往例在農曆2月3日文昌帝君聖誕千秋日舉行，但因疫情影響，廟方希望避免避免群聚，今年取消頒獎典禮，改採現場隨到即領方式辦理。

獲頒獎學金的中國文化大學劉同學說：「感謝文昌祠的獎學金，讓我能補貼學費，目前參加學校服務隊，寒暑假到偏鄉國小舉辦營隊活動及視障單位擔任工讀生，平時也在社福團體擔任志工，希望能受別人幫助之情回報給需要的人，也會繼續努力向上，認真向學。」

文昌祠總幹事陳清潔表示，文昌帝君又稱梓潼帝君或文昌公，主掌功名、保佑學子文運與考試。文昌祠坐落學區又鄰近捷運站，每逢文昌帝君聖誕皆有許多考生及上班族帶著壽桃給帝君祝壽，誠心祈求增長智慧、考場得意、工作順遂。

民政局長柯慶忠表示，文昌帝君在民間信仰中主宰功名利祿，與大魁星君、朱衣星君、孚佑帝君、關聖帝君，合稱「五文昌」，相當受學子敬愛。新北約有95座主副祀文昌帝君的廟宇，除新莊文昌祠外，蘆洲湧蓮寺、板橋慈惠宮、三重先嗇宮，還有中和碧和宮、霹靂宮、淡水區福佑宮等，也都有奉祀文昌帝君及魁斗星君等，民眾可就近前往參拜，為文昌帝君慶生。