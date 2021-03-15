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靈鷲山表揚60名普仁小太陽 個個都是與逆境對決的勇者
靈鷲山設立「普仁獎」表揚在艱困環境中奮發向上的孩子，今年共有60名品德優秀的學生接受表揚，訴說在逆境中成長的人生故事。靈鷲山開山住持心道法師說，落實下一代品德教育，國家才能平安，社會才能和諧，在艱難環境積極上進更值得鼓勵，期許獲獎孩子未來都有光明前途。
靈鷲山普仁獎在2003年設立，2010年增設全國普仁獎，著重學生品德與孝行，透過師長推薦，志工實地家庭訪問，發掘在艱困環境中奮發向上的孩子，歷年來全台累計有1萬8177位中小學生申請，8744名學生脫穎而出。
今年全國普仁獎頒獎典禮昨在新北市貢寮區福容飯店舉行，表揚60名學生。典禮由「愛飛揚樂團」Live band演出開場，教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬和多名校長出席觀禮，為獲獎小朋友打氣、加油。
就讀高雄市蚵寮國中7年級學生與父母、姐姐，寄居親戚的三合院，空間狹小，家中老舊小書桌無礙他認真學習。導師陳秀惠推薦柏廷文武雙全，除了段考全校第一，還是個多才多藝、知足懂事、感恩惜福的孩子。
新北市海山國小六年級學生方虹諠，父親罹患帕金森氏症，媽媽肩負家計很辛苦。導師洪玉真推薦她各方面表現可圈可點，獎狀厚厚一疊卻沒有驕氣，熱心幫助同學。方虹諠說，媽媽工作用的筆電使用多年，想用普仁獎獎學金買新筆電送媽媽當母親節禮物。
來自金門金湖國小的6年級學生邱哲瑞，與母親及患有妥瑞氏症的哥哥相依為命，個性獨立的他，在媽媽上大夜班時，會照顧自己，並做家事減少母親負擔。導師王郁詞說他認真求學，具領導風範，師長交辦的任務做得又快又好，是個品學兼優的好學生。
「我想活成自己的樣子」，罹患脊髓性肌肉萎縮症的台中市公明國中學生林詩閔，因為病痛承受不少心理壓力，更因他人異樣眼光受到不少委屈，但仍堅強面對，掌握自己的人生。
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