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2021314愛你愛一生一世 新北爆百對新人登記結婚
在「2021314愛你愛一生一世」的諧音及白色情人節浪漫加持下，新北市各戶政事務所登記結婚新人數爆量，多達109對，相較去年同期完成登記的69對，增達1.6倍。
新北市民政局長柯慶忠表示，新人喜歡選在浪漫又好記的日子登記結婚，依據新北市104年至110年結婚統計資料，3月14日白色情人節登記數累計共達1118對，成為深受新人歡迎的最夯熱門結婚日之一。
民政局表示，各戶所發揮創意送上祝福，瑞芳戶所打造浪漫氣球婚攝區，贈送「心型大象鑰匙圈」；永和戶所推出浪漫粉紅「遇見玫好」玫瑰主題背板，並致贈百年好合「金鎖片書籤」，祝福新人「一生一世（飾）」；新店戶所結合在地飯店贈送幸福饗宴，讓受贈新人甜蜜在心。
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