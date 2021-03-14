猴硐老礦工沒沒無聞 建中北一女學生助陣發光發熱

建中、北一女4名學生選擇猴硐做為參加論壇主題，沒想到參觀過猴硐礦工文史館後，被催生文史館的老礦工感動，在臉書成立「煤鄉點燈人」粉絲專頁，老少聯手讓煤鄉再次發光發熱，學生籌辦3梯次冬暖煤鄉──礦文化掘跡之旅，號召更多高中職學生走進猴硐，認識煤礦史和礦工生活。

建中學生吳修辰、林岳宏和北一女學生吳佳穎、李佳穎參加拓凱全國青少年高峰論壇，選擇猴硐為研擬企畫的地點。他們知道猴硐礦工文史館剛成立，想要來參觀，上網搜尋卻發現相關資訊非常有限，連地址都沒有，不知道該怎麼走。

吳修辰說，幾個同學最終來到猴硐，得知老礦工們「土法煉鋼」的保存煤業歷史和文化，商量過後決定加盟老礦工，一起打拚。

學生們不只在臉書成立煤鄉點燈人粉絲專頁，還編輯維基百科內容等，讓更多人知道文史館的存在，以及如何前往文史館。他們還在新北市長信箱留言，成功獲得文化局補助，讓文史館的軟硬體更為完善。

煤鄉點燈人團隊後來又加入師大附中學生李適軒、成功高中學生王稚華。他們與猴硐礦工文史協會合作，今年1到3月舉辦3梯次冬暖煤鄉──礦文化掘跡之旅，號召高中職學生走訪煤鄉，認為礦工生活史。

礦文化掘跡之旅並非「1日遊」行程，除了煤鄉導覽、礦坑巡禮，還安排議題討論、情境討論、神秘嘉賓短講和角色扮演，讓參與活動的人，能夠更深刻認識礦工人生。

猴硐礦工文史協會理事長林正福說，回想自己讀瑞芳高工時，就只知道讀書，根本不會去關心社會脈動，沒想到現在的高中生「這麼厲害」，除了導覽，還能策畫活動，安排角色扮演分組討論，例如以礦工家庭下一代面臨升學或就業抉擇，分別扮演爸爸、媽媽、孩子和鄰居，各會有什麼想法和態度。

林正福說，過去學生來參觀，由老礦工導覽，現在看到這群高中生賣力的推廣礦工文化，老礦工們只須在一旁輔助，內心有著滿滿的感動，歡迎各地民眾到文史館參觀。

猴硐礦工文史館 地址：新北市瑞芳區柴寮路55號（上山經過猴硐火車站再往前700公尺） 電話：(02)2497-5605 參觀時間：上午9點到下午5點（周一休館）

4名高中生聽過猴硐退休礦工介紹煤礦文化後，成立煤鄉點燈人團隊協助傳承在地故事。圖／煤鄉點燈人團隊提供

參加「冬暖煤鄉──礦文化掘跡之旅」的高中職生走訪猴硐，認識煤礦產業文化。圖／煤鄉點燈人團隊提供