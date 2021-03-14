猴硐退休老礦工掏出老人年金 只為傳承原汁原味礦工史

新北市瑞芳區猴硐退休老礦工周朝南和幾個同伴，為了保存、傳承礦工生活記錄，從每月為數不多的老人年金中，擠出部分金額打造猴硐礦工文史館。周還從礦業公司丟棄的垃圾中撿回不少文件，一開始只想留下人生記憶，沒想到今日成為見證大時代故事的珍貴史料。曾有日本人開價搜購，他堅持留放在台灣。

周朝南今年77歲，因為爺爺、爸爸都是礦工，所以14歲就進礦坑當童工。因為一輩子只當過礦工，所以當礦業公司結束或特定時間「清倉」時，他會到濫倒在山谷或河岸的垃圾堆中，找回自己的簽到卡等文件，留做紀念。

周朝南說，與他個人有關的文件其實很有限，後來連認識的人的文件也收集，最後胃口越來越大，舉凡與礦業、礦工有關的東西，都會帶回家慢慢整理。多數家人朋友難以理解他的行為，戲稱「當衛生紙太硬，貼壁紙太小」，何苦大費周章去翻找文件帶回家。

新北市政府有意在猴硐成立煤礦園區，但進度未如地方期待，「文創」風格也讓老礦工們難以理解，內心興起與其苦苦等待政府投資，保存礦業歷史，不如自食其力，展出原汁原味礦工史料。

成立猴硐礦工文史館及日後開放參觀都需要經費，錢從哪裡來？周朝南說，退休礦工手頭多不寬裕，他和陳慶祥、何炳榮、柯茂琳幾個老礦工商量後，決定從每個月老人年金中挪出一部分，租下瑞三本礦坑口事務所舊址，再靠雙手整修，猴硐礦工文史館在前年開館，戲稱也是「政府出錢」。

老礦工們出錢又出力，除了付房租，還在文史館擔任導覽，從他們的口中說出礦工心聲，更為傳神。周朝南說，以前工作機會不多，大家當然知道挖礦很危險，但又不得不進入坑底幹活，因為「拚，死一個；不拚，死一家。」

周朝南曾是產量冠軍的工具，被稱為「礦長」，礦工文史館內的老照片多由他拍攝，原因是當兵有個「同梯的」家境不錯，送他一部很陽春的傻瓜相機，因緣際會讓他拍下礦坑內的照片。近期又把老照片彙集成冊，出版「礦工歲月一甲子」新書，獻給在地底工作的所有礦工，並讓更多人認識礦工。

不少礦工都受塵肺病所苦，老照片中多數礦工沒戴口罩，為什麼不保護自己？周朝南說，礦坑內溫度超過40°C，挖礦滿身大汗，衣服能脫都脫了，怎麼還會戴口罩。何況以前口罩材質差，被汗水浸濕的口罩根本不透氣，「戴口罩馬上死，不戴明天死」，這是礦工生涯另一層悲哀。