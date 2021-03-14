議員質疑對講機失靈 北捷漏夜測試查無異常

台北市議員耿葳昨天揭露北捷車廂內對講機疑似失靈，北捷今天表示，經漏夜測試，對講機功能都正常，且北捷訂有對講機失效應變規定，旅客若遇到異常情形，按下對講機就對了。

耿葳昨天在臉書表示，她的助理在台北捷運板南線往南港展覽館的列車上發生疑似緊急對講機失靈的狀況，加上北捷近日接連接獲恐嚇電子信件，擔心若真的有緊急、危險的狀況，車廂內的乘客難道要坐以待斃。

台北捷運公司今天對此表示，對講機等設備在列車每日出車營運前會由系統自行偵測是否正常，且在列車每週收車後會安排2人一組逐一測試，每兩週也由維修人員進行功能測試，這次派員漏夜進行全部列車測試，確認今天上線的列車對講機功能全部正常。

北捷說，雖然測試結果發現對講機功能都正常，但為求慎重，一定會找出旅客未聽到司機員回話的原因，釐清通話品質、音量大小、司機員操作應對及設備等可能影響，並持續全面檢視車站、車廂內通話等設備，確保旅客及系統安全。

此外，北捷指出，行控中心對於對講機失靈訂有應變規定，若旅客和司機員通話失效，司機員須立即通報行控，並透過CCTV監看車廂內狀況；而行控除了進行監控外，也會通報下游車站站長上車查看，所以旅客如果遇到異常情形，對講機按下去就對了。