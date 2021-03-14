快訊

直播／再傳挪威醫護打AZ疫苗後血栓 莊人祥下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土地公生日遇白色情人節 侯友宜被問這題愣住了

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜(中)今出席深丘及埔墘福德宮認購鳳梨、高麗菜助弱勢活動。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(中)今出席深丘及埔墘福德宮認購鳳梨、高麗菜助弱勢活動。記者吳亮賢／攝影

今天農曆2月2日是福德正神生日，板橋深丘福德宮和埔墘福德宮分別認購鳳梨、高麗菜為土地公慶生，同時幫助農友，新北市長侯友宜也到場見證。由於今天正好是白色情人節，侯友宜也被問及有無準備禮物給太太，但第一時間他卻愣住，經旁人提醒才想起今天是情人節，並表示能夠常關心心愛的人，互相祝福、體貼包容，就是最佳禮物。

因近期台灣鳳梨、高麗菜出現滯銷危機，深丘福德宮和埔墘福德宮便透過新北果菜公司，分別向產地認購500箱鳳梨、高麗菜，並由「新北市好日子愛心大平台」捐贈給弱勢族群。侯友宜今也前往2間宮廟參拜，感念土地公護佑鄉里及感謝廟方熱心公益。

由於今天也是白色情人節，侯友宜受訪時也被問到有無準備禮物給太太，但他第一時間先是愣住，並反問「今天是什麼節？」經旁人提醒後才想起來。他表示，自己每天忙著工作，有時候不太記得那些重要節日。不過只要每天保持跟最心愛的人能夠常常關心，常常在一起互相祝福、體諒包容，就是有愛，「所以每天都過情人節，才是給最愛的人最佳禮物。」

新北市長侯友宜(右3)今出席深丘及埔墘福德宮認購鳳梨、高麗菜助弱勢活動。圖／民政局提供
新北市長侯友宜(右3)今出席深丘及埔墘福德宮認購鳳梨、高麗菜助弱勢活動。圖／民政局提供

侯友宜 情人節

延伸閱讀

金山萬里也喊要救命道路 侯友宜：會不斷跟中央爭取

藍綠互指高雄、新北治安差 侯友宜：不斷的檢討改進

柯文哲籲為政者不該只當喜鵲 侯友宜：跟中央一起努力

影／福德宮認購鳳梨與高麗菜捐弱勢 侯友宜表達感謝

相關新聞

新北板橋轉運站 16日試營運

新北市板橋中長途客運站與環狀線板橋站共構成「新北板橋轉運站」，原定去年底要啟用，因月台不符使用需求重新施工。新北交通局指...

土地公生日遇白色情人節 侯友宜被問這題愣住了

今天農曆2月2日是福德正神生日，板橋深丘福德宮和埔墘福德宮分別認購鳳梨、高麗菜為土地公慶生，同時幫助農友，新北市長侯友宜...

金山萬里也喊要救命道路 侯友宜：會不斷跟中央爭取

淡水人喊話已久的救命道路「淡北道路」，待行政院通過經費即可動工，此外新北市府也希望中央能將國道3號延伸至萬里、金山快速道...

藍綠互指高雄、新北治安差 侯友宜：不斷的檢討改進

高雄頻傳重大刑案，遭國民黨酸是「慶記之都」，民進黨立委管碧玲也反擊，新北市去年的暴力犯罪高居六都第一，藍綠互指對方執政縣...

影／福德宮認購鳳梨與高麗菜捐弱勢 侯友宜表達感謝

新北市板橋區深丘福德宮和埔墘福宮認購500箱鳳梨、高麗菜捐給市府愛心大平台，新北市長侯友宜表示，在鳳梨滯銷的時候福德宮捐...

宗教巡禮／湧蓮寺 3年一次「國姓醮」

新北市蘆洲區湧蓮寺為地方信仰中心，著名的活動是3年一次的「國姓醮」，相傳以前淡水人遭受侵襲，找上蘆洲人協助抗敵，未料蘆洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。