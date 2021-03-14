聽新聞
test
0:00 / 0:00
土地公生日遇白色情人節 侯友宜被問這題愣住了
今天農曆2月2日是福德正神生日，板橋深丘福德宮和埔墘福德宮分別認購鳳梨、高麗菜為土地公慶生，同時幫助農友，新北市長侯友宜也到場見證。由於今天正好是白色情人節，侯友宜也被問及有無準備禮物給太太，但第一時間他卻愣住，經旁人提醒才想起今天是情人節，並表示能夠常關心心愛的人，互相祝福、體貼包容，就是最佳禮物。
因近期台灣鳳梨、高麗菜出現滯銷危機，深丘福德宮和埔墘福德宮便透過新北果菜公司，分別向產地認購500箱鳳梨、高麗菜，並由「新北市好日子愛心大平台」捐贈給弱勢族群。侯友宜今也前往2間宮廟參拜，感念土地公護佑鄉里及感謝廟方熱心公益。
由於今天也是白色情人節，侯友宜受訪時也被問到有無準備禮物給太太，但他第一時間先是愣住，並反問「今天是什麼節？」經旁人提醒後才想起來。他表示，自己每天忙著工作，有時候不太記得那些重要節日。不過只要每天保持跟最心愛的人能夠常常關心，常常在一起互相祝福、體諒包容，就是有愛，「所以每天都過情人節，才是給最愛的人最佳禮物。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言