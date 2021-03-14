土地公生日遇白色情人節 侯友宜被問這題愣住了

今天農曆2月2日是福德正神生日，板橋深丘福德宮和埔墘福德宮分別認購鳳梨、高麗菜為土地公慶生，同時幫助農友，新北市長侯友宜也到場見證。由於今天正好是白色情人節，侯友宜也被問及有無準備禮物給太太，但第一時間他卻愣住，經旁人提醒才想起今天是情人節，並表示能夠常關心心愛的人，互相祝福、體貼包容，就是最佳禮物。

因近期台灣鳳梨、高麗菜出現滯銷危機，深丘福德宮和埔墘福德宮便透過新北果菜公司，分別向產地認購500箱鳳梨、高麗菜，並由「新北市好日子愛心大平台」捐贈給弱勢族群。侯友宜今也前往2間宮廟參拜，感念土地公護佑鄉里及感謝廟方熱心公益。