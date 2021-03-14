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金山萬里也喊要救命道路 侯友宜：會不斷跟中央爭取
淡水人喊話已久的救命道路「淡北道路」，待行政院通過經費即可動工，此外新北市府也希望中央能將國道3號延伸至萬里、金山快速道路，不過高公局認為經濟效益不足，引發地方居民不滿，認為當地有核電廠，應盡速闢建道路作為重要的救命道路。對此新北市長侯友宜表示，還會不斷跟中央爭取，希望能夠得到中央的支持。
針對地方提出國3延伸金山萬里的兩個方案，高公局日前在地方說明會中表示，兩個方案費用高達一兩百億，但吸引的車流量有限，經濟效益不足，可行性低。
侯友宜今表示，這個地方經常碰上塞車，尤其金山萬里仰賴觀光休閒，還有兩個核電廠，所以國三延伸到台二線的這一條道路，對新北市來講是北海岸非常重要的一個道路，中央在評估上也許現階段覺得有待檢討，但是在新北市整個地方的休閒產業還有安全急迫性，有它的必要性。
侯友宜強調，還會不斷跟中央爭取，希望國三延伸到台二線，希望這條非常重要的路線能夠得到中央的支持，讓北海岸還有基隆，不但觀光休閒產業能夠帶動起來，同時也可以解決核一、核二廠安全問題。
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