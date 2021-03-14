聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍綠互指高雄、新北治安差 侯友宜：不斷的檢討改進
高雄頻傳重大刑案，遭國民黨酸是「慶記之都」，民進黨立委管碧玲也反擊，新北市去年的暴力犯罪高居六都第一，藍綠互指對方執政縣市治安差。不過根據網路平台「LINE Today」進行中的六都治安民調，截至今中午12點，新北市排名第3、高雄最後，對此新北市長侯友宜今表示，「新北市的治安仍然需要不斷的檢討改進，治安永遠不等人。」
侯友宜表示，治安永遠是一種民眾的感受問題，要隨時把握當下，立即解決問題，更要未雨綢繆，提出有效的預防策略，讓新北市因為大家團結一致，支持警察、打擊犯罪、預防犯罪，讓治安能夠穩定，「治安永遠是擺在第一位置，希望把治安做好，讓民眾能夠安心。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言