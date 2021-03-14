藍綠互指高雄、新北治安差 侯友宜：不斷的檢討改進

高雄頻傳重大刑案，遭國民黨酸是「慶記之都」，民進黨立委管碧玲也反擊，新北市去年的暴力犯罪高居六都第一，藍綠互指對方執政縣市治安差。不過根據網路平台「LINE Today」進行中的六都治安民調，截至今中午12點，新北市排名第3、高雄最後，對此新北市長侯友宜今表示，「新北市的治安仍然需要不斷的檢討改進，治安永遠不等人。」

侯友宜表示，治安永遠是一種民眾的感受問題，要隨時把握當下，立即解決問題，更要未雨綢繆，提出有效的預防策略，讓新北市因為大家團結一致，支持警察、打擊犯罪、預防犯罪，讓治安能夠穩定，「治安永遠是擺在第一位置，希望把治安做好，讓民眾能夠安心。」