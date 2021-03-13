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國際獅子會捐贈復康巴士 侯友宜感謝長年關懷不斷

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
國際獅子會300-B1區總監吳美玉代表全體獅友共同捐贈1輛復康巴士給新北市政府，由新北市長侯友宜（右）代表受贈。記者江婉儀／攝影
國際獅子會300-B1區總監吳美玉代表全體獅友共同捐贈1輛復康巴士給新北市政府，由新北市長侯友宜（右）代表受贈。記者江婉儀／攝影

國際獅子會300-B1區今天下午在三重向日葵廣場舉行捐贈復康巴士暨AED活動，總監吳美玉代表全體獅友共同捐贈1輛復康巴士給新北市政府，由新北市長侯友宜代表受贈，侯友宜表示，感謝所有獅友對於新北市無論身障、老人、婦女、幼童長期的關心和照顧。

侯友宜表示，國際獅子會300-B1區長年熱心公益，大力支持新北市「好日子愛心大平台」，歷年來共捐贈予新北市政府30餘輛復康巴士，還捐贈過捐血車、老人文康車、老人及身心障礙者到宅服務車等，關懷新北市民不遺餘力，本次受贈復康巴士是新北市第603輛，市府會善加運用。

吳美玉表示，為增進身心障礙者福祉，秉持著獅子服務社會的精神，在全體獅友號召下促成這次捐贈，此次除了捐贈1輛高頂復康巴士予新北市政府，另捐贈3輛長照無障礙輪椅升降專車予板橋國泰醫院，以及20部AED（自動體外心臟除顫器）安裝於新北市20個公共活動空間，以確保出入民眾生命安全，期盼透過這次捐贈能幫助更多行動不便的身障者及長者，一同打造新北市無障礙環境。

此外，新北市國際同濟會北二區永和會、世芳會在永和仁愛公園內同濟園區落成典禮中，特別舉辦用愛陪伴兒童，讓安全守護社區活動，活動中也響應新北市「好日子愛心大平台」，捐贈3000個社區消防火災偵測器給市府和永和區公所，由社會局副局長許秀能、消防局副局長陳崇岳和永和區長陳怡君等人代表受贈。

國際獅子會300-B1區今天下午在三重向日葵廣場舉行捐贈復康巴士暨AED活動。記者江婉儀／攝影
國際獅子會300-B1區今天下午在三重向日葵廣場舉行捐贈復康巴士暨AED活動。記者江婉儀／攝影

巴士 侯友宜

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